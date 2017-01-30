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Gezici göz sağlığı araçları ile yaklaşık 4 bin kişiye sağlık hizmeti verildi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:51
Gezici göz sağlığı araçları ile yaklaşık 4 bin kişiye sağlık hizmeti verildi
Gezici göz sağlığı araçları ile yaklaşık 4 bin kişiye sağlık hizmeti verildi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kısa süre önce faaliyete geçirilen gezici göz sağlığı araçları ile 50 mahallede 4 bine yakın kişiye sağlık hizmeti verildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık alanında verilen hizmetler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen gezici sağlık araçları ile ulaşılması en zor bölgelere kadar sağlık hizmeti götürülüyor. Gezici Göz Sağlığı Tarama Aracı ile görevlendirilen ekipler de uzman hekimlerle birlikte her hafta cuma ve cumartesi günleri vatandaşın ayağına kadar giderek ücretsiz sağlık hizmeti veriyor. Bugüne kadar yaklaşık 50 mahalleye ulaşarak 4 bine yakın hastaya sağlık hizmeti götüren ekipler, yaptıkları göz taramalarının ardından rahatsızlık teşhisi konan hastaları müdahale için sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor. Gezici Göz Sağlığı Tarama Aracı ekipleri, son olarak Tarsus'un Yeşiltepe Mahallesi'nde vatandaşları göz taramasından geçirdi.
Gezici sağlık aracında görevli Op. Dr. Mehmet Yunus Seven, verdikleri hizmetle ilgili bilgi verdi. Böyle bir hizmetin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin asli görevlerinden biri olmadığını ve gönüllülük esasına dayanan bir hizmet olduğunu belirten Dr. Seven, "Gönüllülük esasına dayanan bir iş olduğu için çok kutsal bir olaya imza atıyoruz. Böylece bu hizmetin güzelliği daha da artıyor. Bu hizmet inşallah biz görevde olduğumuz sürece devam edecektir. Bu işlemi yaparken biz bazen bir hastanın örneğin göz tansiyonu veya şeker hastalığına bağlı kanamayla veya küçük çocuklardaki göz tembelliğini tespit edip belki de hastaların gözünü kurtarıyoruz. Böylesine büyük bir hizmeti Büyükşehir Belediyesi bizlere ve halkımıza sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.
Sağlık ekiplerini mahallelerine gönderdiği için Başkan Kocamaz'a teşekkür eden Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Selahattin Taş da "Köylülerimizin neredeyse yüzde 60'ı gelip muayene oldu. Herkes de bu hizmetten çok memnun" şeklinde konuştu.
Antalya'dan yeni geldiğini ve böyle bir hizmetle karşılaştığı için memnun olduğunu dile getiren mahalle sakinlerinden Yaşar Arslan ise "Halkımıza, köyümüze böyle bir hizmet gelmiş ve bu hizmetten faydalandık. Çok güzel bir hareket, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Çiftçilik yaparak geçimini sağladığını ifade eden Mesut Yıldız da her zaman doktora gidebilecek imkan ve zaman bulamadıklarını, doktora gitmelerinin en az 1 günlerini aldığını belirterek, "Çok iyi ve isabetli oldu. Bir aydır doktora gitmeyi düşünüyordum, gidemedim ama ayağımıza araç geldi. Çok sağ olsunlar" dedi.
(KYM-Y)

30.01.2017 15:56:35 TSI
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