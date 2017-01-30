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Gölbaşı belediyesi 2 fatura ödemeyen abonelerin suyunu kesecek

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:56
Gölbaşı belediyesi 2 fatura ödemeyen abonelerin suyunu kesecek
Gölbaşı belediyesi 2 fatura ödemeyen abonelerin suyunu kesecek

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi aldığı meclis kararıyla, 2017 yılı ocak ayı itibariyle iki faturasını ödemeyen su abonelerinin suyunun kesileceğini duyurdu.
Gölbaşı Belediyesi aldığı meclis kararıyla, özellikle ev sahibi ile kiracılar arasında büyük sıkıntılara sebep olan bir soruna daha dur diyecek.
Kirada oturduğu evde su borcunu ödemeyen kiracılardan şikayetçi olan ev sahipleri ile yine azken borcunu ödemeyen ancak birikince büyük sorun yaşayan vatandaşın bu sorununu ortadan kaldırmak için kolları sıvayan Gölbaşı Belediyesi Meclisi, iki faturası biriken abonenin suyunun kesilmesi için karar aldı.
Belediye meclisinin aldığı kararı değerlendiren Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, bu şekilde ciddi sorunların önüne geçileceğine inandığını dile getirdi.
Başkan Özdemir, "Vatandaşlar uzun süre borcunu ödeyemiyor. Böylelikle daha çok borçlanıyor. Yapı kullanma ya da başka bir iş için belediyeye geldiğinde su borcunun yüksek olduğunu görünce itiraz ediyor. Araştırıyoruz, eve bir sürü kiracı girip çıkmış ve su borcunu ödememiş. Borç da abonelik ev sahibine olduğu için onun üzerine kalıyor. Ev sahibi de neden kesmiyorsunuz diye tepki gösteriyor. Başka vatandaş da bu kadar biriktiğini keşke haber verseydiniz diyor. Bu tür durumlarla her yıl sıklıkla karşılaşıyoruz. Bundan dolayı bu kararı aldık. Ancak aldığımız bu karar geçmiş borçları kapsamayacak, sadece uygulanmaya başladıktan sonraki tarih olan 2017 yılı Ocak ayından sonraki iki faturasını yatırmayanları kapsayacak. Belediye olarak eksi borçların faizini silme gibi bir yetkimiz yok. Sadece parlamento kararıyla bu borçlar silinebilir. Şu an belediye meclisi olarak yetkimiz olsa faizleri silerim ve vatandaştan sadece anaparalarını ödemesini, bir daha da borç bırakmamalarını isterim ama bizim maalesef böyle bir karar alma yetkisi bize ait değil. Ayrıca iki faturayı ödemeyen abonelerin suyu belediyemiz su işleri müdürlüğü tarafından kesilecek ve açma kapama ücreti de 25 lira olarak tahsil edilecektir. Halkımızın su borçlarını zamanında ödemeleri önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.
(CK-OE-Y)

30.01.2017 16:01:34 TSI
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