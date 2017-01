YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray'da 283 bin 908 kişi MHRS ile muayene oldu

Aksaray'da 283 bin 908 kişi MHRS ile muayene oldu



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene olabilmek için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182'den randevu alan hasta sayısı her geçen yıl artıyor.

2010 yılında başlayan MHRS ve Alo 182 randevu sistemi hastalar tarafından yoğun bir ilgiyle kullanılıyor. 2016 yılında 283 bin 908 hasta randevu ile sıra beklemeden muayene oldu. Aksaray ve bölgesine sağlık hizmeti veren Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi muayene için MHRS ve Alo 182'yi kullanarak randevu alan hasta sayısı günlük ortalama bin hastaya ulaştı.

Konuyla ilgili bilgi veren Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Cengizhan Kılıçaslan, "Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine günlük 6 binden fazla hasta muayene olmak için başvuruyor. Bu hastalarımızın yaklaşık 5'de 1'i, internet veya telefon üzerinden randevu alarak hastanemize geliyorlar. 2016 yılında 283.908 hasta internet veya telefonla randevu alarak hastanemizde muayene olmuşlardır. Bu oran geçmiş yıllara göre randevulu hasta sayısının arttığını gösteriyor. Doktorlarımız sistem gereği günlük 30 randevulu hastadan fazla hasta alamıyorlar. Hastalarımız, MHRS ve Alo 182 telefon hattını kullanarak hastanemizde görev yapan herhangi bir doktora istedikleri gün ve tarihte randevu alabilmekteler ve randevu tarih ve saatinde polikliniğe gelerek sıra beklemeksizin muayene olabilmekteler. Bu uygulama hastalarımızın işlerini kolaylaştıran, zaman tasarrufu sağlayarak sıra beklemeyi ortadan kaldıran bir uygulamadır. Bu uygulamayı kullanarak hastaneye gelen hasta sayısı da her geçen yıl artmaktadır. 2016 yılı genelinde günde ortalama 1000 hasta randevu alarak hastaneye gelmektedir. Bu rakam bazı günlerde bin 500'e kadar ulaşmaktadır" dedi.

Başhekim Kılıçaslan, "Aksaray halkı telefon ve internet üzerinden randevu almaya alışmıştır. İstatistiki rakamlar bunu göstermektedir. Vatandaşlarımıza, Sağlık Bakanlığına bağlı 2 ve 3 basamak hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden randevu almak için, MHRS ve Alo 182 telefon hattını kullanmalarını öneriyorum" diye konuştu.

(YC-AH-Y)



30.01.2017 16:03:33 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER