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Karaman Belediyesine EMİTT fuarında "En iyi çıkış yapan stand" ödülü



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT)'nda "En iyi çıkış yapan stand" ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen EMİTT Karaman Belediyeside katıldı. Fuarın en dikkat çeken stantlarından birisi olan Karaman standı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. EMİTT Fuarı'nın Karaman'ın tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Karaman Belediyesi olarak son yıllarda şehrimizin tanıtımı ve sahip olduğu turizm potansiyelini harekete geçirmek adına önemli çalışmalar yapıyoruz. 2014 yılında Ankara Tanıtım Günleri, geçtiğimiz yıl ITB Berlin Fuarı, İzmir Turizm Fuarı ve şimdi de İstanbul EMİTT Fuarı'na katılarak Karaman'ımızı dünya çapında tanıtmaya çalıştık. Tüm bu organizasyonlarda kurduğumuz stantlar, tur şirketleri ve gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Ulusal medya kuruluşları fuarla ilgili yaptıkları yayınlarda Karaman'a geniş yer verdi. Nitekim EMİTT Fuarı'nda "En İyi Çıkış Yapan Stant" ödülünü aldık. Bu hazırlıkların yapılmasında özverili bir şekilde çalışan personellerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Karaman'ın sahip olduğu coğrafi güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve tarihi değerlerini en güzel biçimde anlatmak için çaba gösterdiklerini söyleyen Çalışkan, "Şehrimiz bulunduğu konum itibari ile Akdeniz Bölgesi'ne ve ülkemizin doğusuna açılan önemli bir kapıdır. Son yıllarda yapılan ulaşım yatırımları ile Karaman önemli bir şehir haline gelmiştir. Tüm bu gelişmeleri turizm, ekonomi ve sosyal yaşam konularında şehrimize yansıtmamız gerekiyor. Bu noktada Karaman Belediyesi olarak her alanda her anlamda marka bir şehir olma yolunda çalışmalarımıza ve hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi.

(MD-AH-Y)



30.01.2017 16:04:50 TSI

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