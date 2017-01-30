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Başkan Gültekin'den sel mağduru Mezitlililere uyarı



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MERSİN (İHA) - AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, Mersin'de 29 Aralık 2016 tarihinde yaşanan selde işyerleri zarar gören vergi mükellefleri için beyanname verme süreleri ile vergi ödemelerine erteleme getirildiğini anımsatarak, Mezitli halkını uyardı.

Selde iş yerleri hasar gören mükellefler için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 'mücbir sebep hali' ilan edildiğini belirten AK Parti Mezitli İlçe Başkanı Gültekin, bu uygulamanın tüm Mersin'i kapsadığını ifade etti. Mersin'de yaşanan sel felaketi sırasında Mezitli bölgesinde de birçok iş yerinin zarar gördüğünü dile getiren Gültekin, "Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 24 Ocak 2017 tarihinde gelen yazı ile Mersin'de afete maruz kalan mükellefler için vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edildiği duyuruldu. Mezitli halkımız da bu uygulamayı göz önünde bulundurmalı. Mücbir sebep halinin sona ereceği 31 Mart 2017 tarihine kadar verilmesi gereken beyanname veya bildirimlerinizin verilme süreleri 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar, bu beyanname veya bildirimlere istinaden tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresi 26 Aralık 2017 günü sonuna kadar uzatıldı. Umarız ki, Mezitlimiz bundan böyle bu tür felaketler ile karşı karşıya kalmaz. Yerel yönetimlerin bu konuda üzerine düşen çalışmaları yaparak, halkımızın bir daha mağdur olmamasını sağlaması en büyük temennimiz" dedi.

(KYM-Y)



30.01.2017 16:05:16 TSI

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