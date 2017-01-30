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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse: "Mustafa Kemal'in Oluşturduğu Meclisi Dağıttırmayacağız"



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Haber : Enderhan Öz

Kamera : Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'e referandum çalışması kampanya süreci hazırlıkları için gelen ve kadınlarla buluşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Mustafa Kemal'in oluşturduğu TBMM'ini hiç kimseye dağıttırmayacaklarını söyledi.

CHP İl Başkanlığında konuşan Köse, "Ülke hayalimiz için yollara düştük. Bu seçim, AK Parti, MHP, CHP seçimi değil ülkenin geleceğinin oylanması seçimidir. "dedi.

Kırşehir'de konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "ülkesi ile endişesi ve hayalleri olanların seçimidir. Farklı ideoloji ve farklı partilerden olabiliriz. Hayır'ı en güçlü sesimizle çoğaltmak için varız. Ülkeyi yönetenler neden başkanlık sistemi? Bu nasıl vicdandır. Anlamıyorum. Tek adam, peki ne olacak. Diyelim ki kendilerinin de istemediği biri seçildi. Her şeye o hükmedecek. İstenilen sistem Suriye gibi Libya gibi, Mısır gibi, Kuzey Kore gibi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, parlamenter sistemi getirmedi mi? Meclisi hiç kimseye dağıttırmayacağız. Buna kimsenin gücü yetmeyecek buna inanın. "diye konuştu.

Referandum çalışmalarının anlatımının yapıldığı ve CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse'nin de katıldığı programda İl Başkanı Yılmaz Zengin ve Kadın Kolları Kırşehir İl Başkanı Necla Yenidünya da sistem ve referandum hakkında bilgiler verdi.

(EÖ-AÖ-AÖ-Y)



30.01.2017 16:05:26 TSI

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