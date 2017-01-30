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İlkadım Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki parkları gezerek kuşlar, kediler ve köpekler için yem ve mama bıraktı.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un talimatı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, sokak hayvanlarının karlı ve soğuk havalarda aç kalmasını engellemek için seferber oldu. Zabıta personelinden oluşturulan bir ekiple ilçedeki parkları tek tek gezerek sokak hayvanlarına yem ve mama bırakan görevliler, vatandaşlar tarafından takdir ile karşılandı. Ekiplere zaman zaman yardım eden vatandaşlar, zabıta ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



"Üstlendiğimiz en güzel görev"

Çalışmalara katılarak ekiplere eşlik eden İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Özcan Yılmaz ve Zabıta Müdürü Süleyman Yılmaz, "Çetin kış şartları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Soğuk kış günlerinde aç kalan başta kuş, kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarını, dünyayı beraber paylaşıyor olmanın bilinciyle, İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak unutmadık. O minik canların yaşaması için sizin de yapacağınız çok küçük şeyler olduğunu unutmayın. Zabıta Müdürlüğü olarak üstlendiğimiz en değerli görevlerden biri olan bu görevi yerine getirmekten memnunuz. Çalışmalarımız esnasında bizlere yardımcı olan ve gösterdikleri ilgi ile mutlu eden İlkadımlı hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz" dediler.



Minik canların yaşaması için el ele

Vatandaşların sokakları, hatta evleri paylaştığı hayvanları korumanın yöneticilik değil, insanlık görevi olduğunun altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Kış gelip kar yağdığında belediyemizin bütün birimleri daha da yoğun olur. Vatandaşımızın kar nedeniyle mağduriyet yaşamaması için mesai mefhumu gözetmeden çalışırız ve her zaman dediğimiz gibi kar İlkadım için çile değil güzellik olur. İşte tam da bu yoğunluk içerisinde dünyamızın her alanını hatta evimizi paylaştığımız canlıları düşünmek önemli bir görevdir. Üstelik bu görev bir insanlık görevidir. Bu samimi duygularla belediyemiz zabıta personeli tarafından oluşturduğumuz ekip ile sokak hayvanlarının çok olduğu alanlara yem ve mama bırakıyoruz. Bu çalışmalar esnasında bizlere destek olan vatandaşlarımızla el ele vererek minik canların yaşamasına destek oluyoruz. Hem sokak hayvanlarını koruyor hem de geleceğimiz olan yavrularımıza örnek olarak hayvan sevgisini aşılıyoruz" diye konuştu.

(GKH-SLH-Y)



30.01.2017 16:05:44 TSI

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