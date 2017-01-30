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İki kurum arasında imzalanan protokolün çalışmaları başladı



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GAZİANTEP (İHA) - Yenilikçi, girişimci ve proaktif bilim merkezi sloganıyla çalışmalarını yürüten Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesiyle imzaladığı işbirliği protokolünün ilk çalışmalarına başladı.

Üniversitelerin bilgi birikimini ve deneyimlerini piyasalarla, sanayiyle ve şehir kültürüyle buluşmasının en güzel örneklerinden birini gösteren protokol, toplam 8 iş paketinden oluşuyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Dulkadiroğlu Belediyesinin imzaladığı protokol kapsamında eğitim, araştırma, bilgilendirme, bilinçlendirme, bilgi alışverişi, danışmanlık ve araştırma amaçlı hizmetler gibi proje faaliyetleri yer alıyor.

Ortak çalışmalar 12 ay sürecek

İşbirliği antlaşması kapsamında ilk olarak belediye sınırları içindeki hizmet alan vatandaşlar, belediye çalışanları ve belediye tedarikçileri ile geniş kapsamlı bir durum analizi gerçekleştirilecek. Elde edilecek sonuçlara göre yol haritası belirlenecek ve 12 ay sürecek olan faaliyetler zincirinde öncelikle beşeri sermayenin kalitesini arttıracak olan eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu eğitim faaliyetleri halkla ilişkiler, yerel yönetimler mevzuatı, insan kaynakları departmanı, resmi yazışma teknikleri gibi birçok alanda HKÜ uzman öğretim elemanları tarafından verilecek.

"Proje Odaklı Kurumsal Belediye" sloganıyla ilk adımların atılacağı bu protokol HKÜ'nün başta İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere Hukuk Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi gibi birçok alanda geniş akademik kadrosuyla sürdürülecek.

HKÜ akademisyenleri ilk seminerlerini düzenledi

İki kurum arasında imzalanan protokol antlaşması çerçevesinde ilk eğitimler gerçekleştirildi. HKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Çütçü'nün koordinatörlüğünü yürüttüğü proje kapsamında HKÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İbrahim Sani Mert ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Keser tarafından "Mesleki Etik Değerler" semineri düzenlendi. K.Maraş Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen eğitim yoğun bir ilgiyle yapılıp,iki gün boyunca kamuda etik değerler konusu yoğun bir şekilde anlatılarak incelendi.

Eğitimler, ilk olarak İbrahim Çütcü tarafından anlatılan "Resmi Yazışma Teknikleriyle başladı. Dulkadiroğlu Belediyesinde Yazı İşleri Müdürlüğü çalışanları başta olmak üzere tüm birimlerin yazı işleri sorumlularının katıldığı eğitim faaliyetlerinde, yönetmelikler ve yazışma sürecinin içerikleri aktırıldı. Seminerlerin ikinci gününde ise uygulamalı eğitimler ile elektronik belge yönetim sistemi(EBYS) anlatıldı. EBYS ile uygulamalı olarak anlatılan sunumlar ile personele önemli tüm noktalar detaylı olarak aktarıldı.

Bir yıl boyunca sürecek olan protokol kapsamında, eğitimler-projeler-konferanslar-faaliyetler HKÜ'nün deneyimli akademisyenleri tarafından gerçekleştirilmeye devam edeceği belirtildi.

(KU-OE-Y)



30.01.2017 16:06:11 TSI

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