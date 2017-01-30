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Hacı adaylarının dikkatine

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:02
Hacı adaylarının dikkatine
Hacı adaylarının dikkatine
- Kayıt yenileme işlemleri için son gün 31 Ocak
- Malatya'da bu yıl 3 bin 447 kişi ilk kez hac başvurusu yaptı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, hac kayıtları ile ilgili son durum hakkında bilgiler vererek, hac kayıtlarını yenilemeyen hacı adaylarının 31 Ocak'a kadar kayıtlarını yenilemesi gerektiğini belirtti.
Malatya'da, bir televizyon kanalındaki programa katılan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, 2017 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıranların sayısının 3 bin 447 olduğunu söyledi.
2016 yılında kuraya katılanlardan hacca gidemeyenlerin kayıt yenileme işlemlerinin 9 Ocak tarihinde başladığını ifade eden Müftü Çimen, "İlk kez kayıt yaptıran hacı adaylarımızın başvuru işlemleri bitti. Daha önceki yıllarda kayıtları yapılan hacı adaylarımızın başvuruları otomatik olarak yenileniyordu ancak bu yıl herkes kendi kayıtlarını kendisi yenilemesi gerekiyor. Ya müftülüklerdeki hac bürolarına gelip yenileyecekler ya da internet üzerinden bilgilerini yenileyecekler. Yenilemezlerse çekilecek olan hac kurasına girme hakları olmayacak. Kayıt yenileme işlemi 31 Ocak Salı günü akşamına kadar devam ediyor. Şu ana kadar Malatya'da 15 bin 210 kişi kaydını yenilemiş. 2 binin üzerinde hacı adayının ise kayıtlarını yenilemediği gözüküyor" diye konuştu.
2017 yılı hac kuralarının 23 Şubat'da çekileceğini belirten Müftü Çimen, "Kura çekiminden sonra kesin kayıt yapmaya hak kazanan vatandaşlarımız, kesin kayıt yaptırabilir belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerinden, özellikle cep telefonu bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
2017 yılında Malatya'da 20 binin üzerinde kişinin bu yıl hacca gitmek için beklediğini ifade eden Müftü Çimen, "Bu yıl ilk defa kayıt yaptıranlar 28 Aralık 2016-6 Ocak 2017 tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamladı. Malatya'dan bu sene 3 bin 447 kişi ilk kez hac başvurusu yaptı" şeklinde konuştu.
(BT-OE-Y)

30.01.2017 16:08:10 TSI
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