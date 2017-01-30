Sinop'ta 134 köy yolu ulaşıma kapandı
(Fotoğraflı)
Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Sinop'un ilçelerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı sebebiyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışı nedeniyle, Ayancık ilçesinde 64, Erfelek ilçesinde 27, Dikmen ilçesinde 28, Türkeli ilçesinde 14, Durağan ilçesinde 1 köy yolu yoğun kar yağışı sebebiyle kapandı.
Ekiplerce kapanan yolları ulaşıma açmak için kar temizle çalışmaları devam ediyor. Kapalı yollar sebebiyle sürücülere dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları uyarısı yapıldı. Devam eden yoğun kar yağışıyla beraber sayının artması bekleniyor.
(OSM-SLH-Y)
30.01.2017 16:10:16 TSI
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