30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sinop'ta 134 köy yolu ulaşıma kapandı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:04
Sinop'ta 134 köy yolu ulaşıma kapandı
Sinop'ta 134 köy yolu ulaşıma kapandı

(Fotoğraflı)

Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Sinop'un ilçelerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı sebebiyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışı nedeniyle, Ayancık ilçesinde 64, Erfelek ilçesinde 27, Dikmen ilçesinde 28, Türkeli ilçesinde 14, Durağan ilçesinde 1 köy yolu yoğun kar yağışı sebebiyle kapandı.
Ekiplerce kapanan yolları ulaşıma açmak için kar temizle çalışmaları devam ediyor. Kapalı yollar sebebiyle sürücülere dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları uyarısı yapıldı. Devam eden yoğun kar yağışıyla beraber sayının artması bekleniyor.
(OSM-SLH-Y)

30.01.2017 16:10:16 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ

Sinop'ta kafe yangını
YEREL

SİNOP'TA KAFE YANGINI