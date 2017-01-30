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Sur Belediyesinden Halep'e Yardım



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi, AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları tarafından Halep halkı için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.

Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığınca kayyum atanan Sur Belediyesi ilçe halkı için yaptığı çalışmaların yanına Halep'i de ekledi. AFAD ve İHH'nin de bağışta bulunduğu kampanyaya Sur İlçe Belediye Başkanı Bilal Özkan da tam destek verdi. 2 bin parçadan oluşan çocuk bezi ve çeşitli temizlik malzemeleri Sur Belediye Başkanı Bilal Özkan'ın talimatı doğrultusunda yetkililere teslim edildi. Özkan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlık dramının yaşandığı Halep'e kayıtsız kalmayacaklarını belirterek, "Bu olumsuz kış şartlarında mağdur olan Halep'teki kardeşlerimize bir nebze olsun yardımcı olmak istedik. İnşallah en kısa zamanda İslam coğrafyasının üzerindeki karabulutlar dağılır ve bu coğrafya üzerindeki hain emelleri olanlar kahru perişan olurlar" dedi.

Yapılan yardımdan memnuniyetini dile getiren AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen ise, "İnsani bir görev için yola çıktık. Sur Belediyesinin bize destek olması çok manidar. Onların desteği bize güven veriyor. Desteklerinden dolayı mazlum Halep halkı adına başkanımıza teşekkür ediyorum. Toplanan yardımlar Şubat ayının ilk cuması yola çıkacak. Tüm Diyarbakır halkının yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.

(YRT-MP-Y)



30.01.2017 16:12:52 TSI

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