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Başkan Subaşıoğlu yeni kimlik kartı başvurusunu yaptı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:08
Başkan Subaşıoğlu yeni kimlik kartı başvurusunu yaptı
Başkan Subaşıoğlu yeni kimlik kartı başvurusunu yaptı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giderek güvenlik öncelikli tasarlanmış olan çipli yeni kimlik kartı başvurusunda bulundu.
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'da Merkezefendi İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giderek, 2 Ocak'ta Türkiye genelinde dağıtılmaya başlanan yeni kimlik kartları için başvuruları bulundu. Başkan Subaşıoğlu, hazırladığı belgelerini nüfus memuruna teslim ederek, işlemler için parmak izi verdi. Başvuru sırasında kısa bir açıklama yapan Subaşıoğlu, "Vatandaşı olmaktan gurur duyduğum Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kimlik kartını almak için Nüfus Müdürlüğü'ndeyim. İşlemleri tamamladım" dedi.
İşlemlerin ardından Subaşıoğlu, nüfus memuruna teşekkür edip kolaylıklar diledi.
(MT-

30.01.2017 16:13:53 TSI
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