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Darıcalı karatecilerden 38 madalya



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, Sakarya'da düzenlenen Sakarya Ligi Karate müsabakalarında 38 madalya elde etti.

Sakarya'da "Şehit Gaffar Okkan" anısına düzenlenen Sakarya Ligi Karate müsabakalarında Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, toplamda kazandıkları 38 madalya ile genel klasmanda birinciliği elde etti. Şehit Gaffar Okkan anısına düzenlenen müsabakalarda İstanbul, Düzce, Bursa, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Yalova, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik ve Sakarya olmak üzere 11 ilden, 45 spor kulübü toplam bin 100 sporcuyla minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorisinde madalya için ter döktüler. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü turnuvada elde ettiği, 12 birincilik, 8 ikincilik ve 18 üçüncülük ile turnuvaya damgasını vurdu.

(İG-GY-Y)



30.01.2017 16:16:48 TSI

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