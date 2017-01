YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Darıca'nın hediyesi Siverekli öğrencileri şampiyon yaptı

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gönderilen satranç takımlarıyla satrancı öğrenen öğrenciler, İl genelinde dereceye girerek Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda köylerini temsil etme başarısı gösterdi.

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesine bağlı Taşan Köyü'nde görev yapan Beden Öğretmeni Melih Özcan, ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki köy okulunda yeteri kadar spor malzemesi bulamayınca önce kendi satranç takımıyla çocuklara satrancı gösterdi. Çocuklardaki yeteneği fark eden Melih Özcan, Okul Müdürü Mustafa Karadağlı'nın vasıtasıyla Darıca Belediyesi'nden 50 satranç takımı istedi. Beden öğretmeni Özcan'ın isteğini geri çevirmeyen Darıca Belediyesi, çocuklara satranç takımlarını gönderirken, her konuda destek olma sözü de verdi. Gönderilen satranç takımlarıyla, önce satrancı öğrenen daha sonra da Şanlıurfa genelinde dereceye girerek Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda köylerini temsil etme başarısı gösteren öğrenciler, şehrin gururu oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Darıca Belediyesi olarak, gençlerimizin önündeki engelleri kaldıracak her türlü çalışmanın içinde oluyoruz. Dokuz ayrı mahallede faaliyetlerine devam eden bilgi evlerimizde de satranç dersleri vererek öğrencilerimizin bu alanda da kendilerini yetiştirmelerine fırsat veriyoruz. Onların kendilerini her alanda geliştirerek, gelecekte ülkemizi daha iyi yarınlara taşıması için herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi şarttır" dedi.

