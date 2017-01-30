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Turizmcilerden Başkan Zolan'a teşekkür



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DENİZLİ (İHA) - Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 21'inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat (EMITT) Fuarında turizmcilere verdiği destekten dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Denizli'nin tanıtımı destek sağlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Denizli'nin dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan EMITT'te başarıyla temsil edilmesinin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Şen, burada kendilerine destek verdiği gibi Denizli'ye yakışır bir standın yapıldığını belirtti.

Denizli'nin turizm potansiyeline değinen Şen, "2 milyon yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz ama 5 milyon turist ağırlamamamız için hiçbir neden yok. Başkanımız da bunu çok iyi biliyor. Biz çıtayı daha da yukarılara taşımak daha iyi hizmet vermek daha fazla ülkeden misafir ağırlamak istiyoruz" diye konuştu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu teleferiğin Denizli için çok büyük bir kazanım olduğunu belirten Şen, "Şehirdeki vatandaşlarımızın ilgi gösterdiği gibi şehir dışından gelen yerli misafirlerimiz de mutlaka Bağbaşı Yaylası ve Teleferiği ziyaret ediyorlar. Bağbaşı Yaylasının yazı, kışı, ilk ve sonbaharı ayrı ayrı güzel. Biz oradan çok pozitif dönüşler alıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin Denizli'ye kazandırdığı kayak merkezine de dikkati çeken Şen, "Burada 2 teleski, 2 telesiyej, 3 kayak pisti var. Şu anda Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla orada öğrencilerimize ücretsiz kayak kursları veriliyor. Halkın çok büyük ilgisi var. Yakın coğrafyadan Muğla, İzmir, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur gibi illerden de buraya ciddi anlamda ziyaretçinin geleceğini düşünüyoruz. İleriki dönemde orada konaklama tesisleri yapıldığı zaman Denizli, Pamukkale'nin ardından ikinci beyazına kavuşmuş olacak. Bunun da turizm anlamında Denizli'ye çok ciddi bir destek vereceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Fuarın çok verimli geçtiğini vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin 12 ay boyunca turizm yapılabilen bir şehir olduğunu anlatma gayret içinde olduklarını ifade etti.

Ziyaretçilere iyi ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Herkesi Denizli'ye davet ettik. Bu güzellikleri sadece kendimize saklamak değil ülkemizdeki ve dünyadaki tüm insanlarla paylaşmak istedik. İnşallah burada hem turizm sektörü hem Denizlimiz kazanacak. Denizlimizin algısı ve bilinirliği anlamında başarılı bir fuar yaptık. Ben gayret gösteren arkadaşlarıma, katkı sağlayan ve ziyaret eden herkese çok teşekkür ediyorum. Burada ses getirdik. Fuarın dikkat çeken şehir standı olduk. Herkesin görmeyi arzu ettiği gördüğü temas ettiği stant haline geldik. Ayrıca 21'inci EMITT Fuarı En Etkin Organizasyon Ödülü almanın da gururunu yaşadık. İnşallah Denizlimizin turizmine ve tanıtımına olan gayretlerimiz katkılarımız bundan sonra da en üst seviyede devam edecek."

(MT-



30.01.2017 16:20:01 TSI

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