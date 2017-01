YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. uş; "Bu sistemde Pazartesi sabahı uyandığımızda yeni bir hükümetimiz olacak"

UŞAK (İHA) - Ak Parti Uşak il Başkanı Servet Kuş 9 Nisan'da halk oylamasına gidilecek olan anayasa değişikliği hakkında açıklamalarda bulundu.



Sistemi neden değişmesi gerektiğini halka anlatmak için çalışmalarına başladıklarını söyleyen Kuş ; "Bu sistemde bizler önce halkta koalisyon oluşturup daha sonra hükümet kuracağız. Önceden neydi? Seçim yapılıyordu sonra partiler kendi aralarında anlaşarak hükümet kurmak zorunda kalıyorlardı. Bu sistemde pazartesi sabahı uyandığımızda yeni bir hükümetimiz olacak" dedi.

Meclisin 18 maddeden oluşan anayasa taslağını geçirmesinden sonra halk oylaması için Cumhurbaşkanlığı sisteminde yola çıkıldığını hatırlatan Kuş; " Bugün itibariyle de 9 Nisan'da halk oylaması olacağı yönde Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın yaptığı açıklamalar geldi. Biz de Ak Parti teşkilatları olarak sistemi 9 Nisan'a kadar halkımıza anlatarak inşallah bu sistemin ülkemizin geleceği için çocuklarımızın geleceği için vatanımızın milletimizin istiklali ve istikbali için gerekli olduğunu herkese tek tek ulaşarak dokunarak inşallah anlatacağız. Sistemin gerekliliğini herkese göstermeye çalışacağız." dedi.



Kuş Cumhurbaşkanlığı sistemi neden gerekli sorusuna şu cevabı verdi; " Cumhurbaşkanlığı sistemi tıkanıklıkların önünü açmak için gerekli. Biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinden itibaren 65. ci hükümet şu anda görevde. Bu 90 yıllık dönemde ortalama hükümet süresi 20 ayın altında, tabi bu da istikrarı bozan en büyük neden. Bu sistemde bizler önce halkta koalisyon oluşturup daha sonra hükümet kuracağız. Önceden neydi? Seçim yapılıyordu sonra partiler kendi aralarında anlaşarak hükümet kurmak zorunda kalıyorlardı. Bu sistemde önce anlaşıp daha sonra seçime gidilecek, yani pazartesi sabahı uyandığımızda bir hükümetimiz olacak, istikrarımız devam edecek. Amerika şu an 200 küsur yıldır var ve 45. ci Başkanını seçti, istikrarlı bir yönetim var. Bizim bu sistemde hedeflediğimiz şey geleceğimizi garanti altına almak, çocuklarımızın geleceğini garanti altına almak ve sürekli istikrarı sağlamak. "



Anayasa değişikliğinin yasama yürütme ve yargının daha rahat ve bağımsız çalışmasını sağlayacağını iddia eden Kuş bunun nasıl gerçekleşeceğini şu ifadelerle anlattı; " Hükümette bir Cumhurbaşkanı seçilecek, Cumhurbaşkanı hükümeti yürütecek bireyleri kendisi atayacak ve meclisimiz ayrı seçilecek. Meclisteki vekil sayısı 600'e çıkacak bu da ülkedeki temsiliyet oranını daha da artırarak inşallah daha iyi çalışacak. Bu sistemde birbirini kontrol var. Cumhurbaşkanı ile meclis birbirini devamlı kontrol edebilecek ve beraber çalışma zorunda olacaklar. Nasıl olacak? Cumhurbaşkanı isterse meclisi fesih edebiliyor, fakat fesih ettiği an kendisi de istifa etmiş sayılıyor. Meclis de aynı şekilde 5'te 3 çoğunlukla Cumhurbaşkanını görevden alma yetkisi var fakat kendisini de fesih etmiş sayılıyor. Bu şekilde birbirini kontrol etme mekanizmasından dolayı uzlaşma zeminini daha rahat ortamlarda bulabilme imkanları olacak."



Yeni sistemi mevcut sistemle karşılaştırdığımızda mevcut sistemde Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında hiçbir suçtan yargılanamadığını hatırlatan Kuş; "Bu sistemde Cumhurbaşkanı attığı her imzadan sorumlu meclisin takdiriyle yargılanma ihtimali var. Diktatörlük buysa evet bu sistem dikta üretir. Cumhurbaşkanının yetkileri noktasında Cumhurbaşkanının çıkardığı kararnameler kesinlikle meclisin çıkardığı yasalardan üstün değil. aynı konularda kararname ve yasa karşı karşıya geldiğinde her zaman için meclisin çıkardığı yasa üst olacak. Burada meclis ön planda olacak. Cumhurbaşkanı sadece hükümetin iş ve işleyişleriyle alakalı kararnameleri çıkartacak ve prosedürleri hızlandırma yönünde kararlar alacak." şeklinde konuştu.



Geçen günlerde Uşak'ın Eşme ilçesi Ak Parti yönetimi toplu olarak istifa etmişti. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kuş bunun rutin bir görev değişikliği olduğunu parti içerisinde herhangi bir kopukluğun olmadığını vurguladı. Kuş; " Eşme İlçe Başkanımız 2014 yerel seçimlerinden önce göreve başlamıştı. Bir tazelenme bir yenilenme, başkanımızın kendisinin takdiriyle istifasını verdi. Biz de Eşme'de yeni bir başkan ve yönetim ile beraber bu referandumda daha güçlü bir şekilde inşallah yolumuza devam edeceğiz. Ben hizmetlerinden dolayı Eşme ilçe Başkanımıza ve yönetime teşekkür ediyorum. Onlar da bu referandum sürecinde bir fiil çalışacaklar. Biz de küskünlük olmaz dava şuur içerisinde dava bilinci içerisinde hizmet etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

30.01.2017

