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Ortaca, dünyanın 5. büyük fuarında tanıtıldı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:18
Ortaca, dünyanın 5. büyük fuarında tanıtıldı
Ortaca, dünyanın 5. büyük fuarında tanıtıldı

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Ortaca Belediyesi, 26-29 Ocak 2017 tarihlerinde bu yıl İstanbul'da 21'cisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na (EMİTT) katıldı.
Ortaca Belediyesi, Dalaman Belediyesi, Dalaman Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB), Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği ortaklaşa açtıkları TÜYAP EMİTT Fuar Standı, açılışın ilk gününden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğradı.
Ortaca ve bölgesinin kapsamlı bir şekilde tanıtımının yapıldığı, fuar ile ilgili değerlendirmede bulunan Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik; "EMİTT Fuarı ülkemizdeki en büyük fuarlardan birisi. yurdumuzun her köşesinden gelen, turistik değerleri olan illerin, ilçelerin ve beldelerin kendi değerlerini anlattıkları bir turizm fuarı, biz de iç turizmin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. konjonktürel nedenlerden dolayı biliyorsunuz dış ülkelerden çok ciddi bir azalma var. En azından ülkemizde seyahat eden ve seyahat etmeyi amaçlayan, değişik yerler görmeyi isteyen insanlarımızı yöremize çekmek adına, bu fuarlarda çok ciddi tanıtım faaliyeti yürüttüğümüze inanıyorum. Tabi stantların ziyaretini çekici kılmak için bazı promosyonlar vermeniz gerekiyor. Biz çok yüklü miktarda portakal, limon, nar ve nar suyu getirerek tarımda ürettiklerimizi turizm değerlerimizle birlikte tanıtmaya çalıştık. Ben bu çalışmamızın çok başarılı geçtiğine eminim, standımıza çok sayıda ziyaretçi talebi oldu. Bizim yöremizin çok ciddi güzellikleri var. Gelen bir daha gelmek istiyor ve bugüne kadar niye gelmedim diye hayıflanıyor. Onun içinde dış turizmden kaynaklanan eksiğimizi ben bu yıl iç turizmden çözeceğimize inanıyorum. Bu fuarlara katılmanın mutlaka gerekli olduğuna inanıyorum çünkü birçok insan ben de dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok yerini gezmiş olmama rağmen çok faklı bölgelerin çok değerli kültürlerini burada görebiliyorsunuz. Bizde bu duygu oluşuyorsa, gelen ziyaretçilerde de aynı duyguyu yarattığına inanıyorum. Bundan sonrada tanıtım adına gerekli faaliyetleri sürdüreceğiz." dedi.
(CC-MB-Y)

30.01.2017 16:23:16 TSI
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