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Ülkü Ocakları Başkanı Korkmaz, Başkan Karaaslan'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Ülkü Ocakları Başkanı Cihat Burak Korkmaz ve beraberindeki teşkilat yönetim kurulu üyeleri Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete MHP Uçhisar Belde Başkanı Güray Öztürk de katıldı. Geçtiğimiz günlerde Nevşehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığına getirilen Korkmaz, ziyaretinde Başkan Karaaslan ile değerlendirmelerde bulundu. Ülkü Ocakları Başkanı Korkmaz, "Bizleri kabul eden çok değerli büyüğümüz, Başkanımız Ali Karaaslan'a teşekkürlerimi iletiyorum." dedi ve Başkan Karaaslan'a Alparslan Türkeş'in tablosunu hediye etti.

Başkan Ali Karaaslan ziyaretlerinden dolayı Ülkü Ocakları Başkanı Cihat Burak Korkmaz ve teşkilat yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çini tabak hediye etti.

(COŞ-AÖ-Y)



30.01.2017 16:24:36 TSI

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