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El işi göz nuru eserler takdir topluyor



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve kısa adı MELMEK olan Meslek Edindirme Kurslarında öğrenim gören kursiyerlerin çalışmalarından oluşan dönem sonu sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabi kaynaklar önceki bakanı Taner Yıldız, Vali yardımcısı Baha Başçelik Kocasinan İlçe Kaymakamı Ali Candan,Melikgazi İlçe Milli Eğtim Müdürü Tuncay Demir, Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç, Ak parti İl Başkanı H.Cahit Özden Ak parti il kadın kollar başkanı Sevilay İlkentapan,Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Melikgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu, Mahalle Muhtarları, kursiyerler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasında her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da referans bir belediye olduklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Belediye olarak eğitimin ve eğitimcinin dostu bir anlayışla hizmetlerimize devam ediyoruz. Birçok semtimizde hizmeti ayağa götürme anlayışı içerisinde tesislerimizi hayata geçiriyoruz. İnsanlarımızı merkeze getirmektense hizmeti ayağa götürüyor ve yerinde çözüyoruz. Şu anda 18 Kurs Merkezi ile hizmet veriyoruz. Yılda yaklaşık 35 bin hemşerimize mesleki, spor, okul dersleri, sanat gibi bir çok alanda eğitim veriyoruz. Bir bakıma halk üniversitesiyiz. Mel-Mek kurslarımız sayesinde hem kendi kültürümüze sahip çıkıyor hem de kurs sonunda katılımcıların almış oldukları sertifikalar sayesinde kalifiye eleman olarak iş bulmalarına imkan sağlıyoruz." dedi.

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir de yaptığı açıklamada, "Yaygın eğitim sunan ve katılımcılarının kültür sanat öğretimi yanında yöresel el sanatlarını da geliştiren Melikgazi Belediyesi'ni kutluyorum." dedi.

Kayseri vali yardımcısı Baha Başçelik de, "Büyükşehir olarak bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. İlçe belediyeleri de bu konuda olağanüstü çaba göstermektedirler. Melikgazi Belediyesi de yaptığı çalışmalarla hep örnek ve referans olmuştur. Bu yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Memduh Başkanımı ve ekibini kutluyorum."dedi.

Melikgazi Belediyesi'nde sosyal ve kültürel alanda yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol heyeti, Kayseri mutfağı kursiyerleri tarafından hazırlanan ikramlardan tattı. Sergi alanındaki etkinlik, protokol üyeleri ve eşleri tarafından gezildi.

14 kurs merkezinde, 69 branşta, 101 sınıfta, 760 kursiyer tarafından üç aylık kurs sonunda hazırlanan ve 1025 parçadan oluşan sergi 30 Ocak - 05 Şubat 2017 tarihleri arasında Melikgazi Belediyesi Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu'nda gezilebilecek.

(AÖ-Y)



30.01.2017 16:26:40 TSI

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