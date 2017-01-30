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Çanakkale'ye 29 sağlık çalışanın ataması yapıldı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:22
Çanakkale'ye 29 sağlık çalışanın ataması yapıldı
Çanakkale'ye 29 sağlık çalışanın ataması yapıldı

(Fotoğraflı)

Murat Yüksel
ÇANAKKALE (İHA) - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre 2017 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirildi.
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr.Kerim Yeşildağ, "Bilindiği üzere sağlık personelinin Ocak, Temmuz ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 3 defa iller arası tayin başvurusu yapabilmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle yapılan Atama Kurası sonucu ilimize 7 Uzman Hekim, 1 Diş Hekimi, 1 Eczacı, 4 Hemşire, 3 Ebe, 10 Sağlık Memuru ve 3 Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 29 sağlık çalışanının ataması yapılmıştır. Ataması yapılan personelin atama tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Ataması yapılan tüm sağlık çalışanlarımıza başarılar dilerim. Atamaların İlimize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.
Çanakkale Devlet Hastanesi, 1 Tıbbi Onkoloji Uzmanı, 1 İç Hastalıkları Uzmanı, 1 Anestezi Teknisyeni,1 Sağlık Memuru. Biga Devlet Hastanesi, 1 Fizik Tedavi Uzmanı, 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı,1 Diş Hekimi,1 Sağlık Memuru,1 Fizik Tedavi Teknikeri,1 Tıbbi Sekreter,1Yaşlı Bakım Teknikeri ,1 Ebe. Gökçeada Devlet Hastanesi, 1 Genel Cerrahi Uzmanı,1 Ebe, 2 Hemşire. Ayvacık Devlet Hastanesi, 1 Aile Hekimi Uzmanı ,1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Eczacı. Ezine Devlet Hastanesi, 2 Hemşire, 1 Sağlık Memuru, 1 Tıbbi Sekreter. Bayramiç Devlet Hastanesi, 1 Ebe. Çan Devlet Hastanesi, 2 Sağlık Memuru, 1 Sağlık Teknikeri. Lapseki Devlet Hastanesi,1 Sağlık Memuru. Yenice Devlet Hastanesi, 1 Acil Tıp Teknisyeni atandı.
(GD)

30.01.2017 16:27:04 TSI
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