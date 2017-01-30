YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genç Memur-Sen'den Sağlık-Sen'e ziyaret

Genç Memur-Sen'den Sağlık-Sen'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Ömer Tekcan

ZONGULDAK (İHA) - Genç Memur-Sen Zonguldak Şube Başkanı Hasan Üstünkol, Başkan Vekili Resul Çetinoğlu ile yönetimi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Zonguldak Şube Başkan Vekili Kenan Agas ile Başkan Yardımcısı Yiğit Osman Darıcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Sıcak bir atmosferde geçen ziyaret hakkında bilgi veren Sağlık-Sen Zonguldak Şube Başkan Vekili Kenan Agas, "Genç Memur-Sen Zonguldak Şube Başkanımız Sayın Hasan Üstünkol, Başkan Yardımcısı Resul Çetinoğlu ile yönetimde yer alan Murat Kara, Murat Aygüneş, Melih Aydın ve Ekrem Mert Sivri arkadaşlarımız bizleri ziyaret ettiler. Sendikal çalışmalar ve son zamanlarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Yapmış oldukları bu nazik ziyaretten duyduğumuz memnuniyeti kendilerine ilettik. Bizlerde sendika olarak en kısa zamanda kendilerine iade-i ziyaret yapmayı planlıyoruz. Sendikalar arasında bu tür ziyaretler sıcak atmosferlerin oluşmasına ve verimli çalışmanın artmasına olanak sağlıyor" şeklinde konuştu.

(ÖMR-OA-Y)



30.01.2017 16:25:18 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER