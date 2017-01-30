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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Sanat galerisi tam not aldı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:27
Sanat galerisi tam not aldı
Sanat galerisi tam not aldı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, kitap tanıtım programına katılan Prof. Dr. Fethi Heper ve Etem Çalışkan'la Odunpazarı Belediyesi tarafından Sanat Galerisi'ne dönüştürülen alanı gezdirdi.
Battal Gazi, Orhan Oğuz, Yılmaz Büyükerşen, Fethi Heper ve Yunus Emre'nin hayatının anlatıldığı kitapların tanıtımı için Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ne gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Kültür Merkezi'nin arka tarafında çalışmaları devam eden Sanat Galerisi'ni gezdi. Başkan Kurt'a kitap tanıtımı için Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde bulunan Bahattin Atak, Prof. Dr. Fethi Heper, Türk Hattat, Gazeteci ve Ressam Etem Çalışkan ve CHP Odunpazarı İlçe Bakanı Akın Sallarel de eşlik etti.
Sanat galerisi, fuaye, jet nikah odası ve idari birimlerden oluşan alan; Başkan Kurt, Heper, Çalışkan ve Sallarel'den tam not aldı. Sanat galerisini gezen Başkan Kurt, Atak, Heper, Çalışkan ve Sallarel; galeri girişinde bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.
(İHA-MET-Y)

30.01.2017 16:32:07 TSI
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