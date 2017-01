YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hamamönü Söyleşileri bir başka

ANKARA (İHA) - Hamamönü Söyleşileri, Şubat ayında da dopdolu bir programla sanat, sohbet ve edebiyatseverlerin karşısına çıkıyor.

Altındağ Belediyesi tarafından Tarihi Kabakçı Konağı'nda 19.00-21.00 saatleri arasında düzenlenen söyleşiler, Ankara'nın kültürel ve sanatsal alandaki eksikliğini gideriyor. En seçkin sanatçıların, edebiyatçıların, müzisyenlerin ve akademisyenlerin yer alacağı ve birbirinden farklı konuların işleneceği Hamamönü Söyleşileri'ne Şubat ayında da tüm Ankaralılar davetli.



Şarkılar ve şiirlerle dolu bir Şubat ayı

Hamamönü Söyleşileri Şubat ayı programında, müzik ve şiir programları ön plana çıkıyor. "Neyzen Kahvehanesi" isimli programla Neyzen Kaan Birhekimoğlu Şubat ayının ilk günlerinde neyseverlerle buluşacak. Ardından Altındağ Belediyesi TSM koro şefi Cengiz Taşkent "Mucize Nameler" isimli programla, Çorum Aşıklar ve Ozanlar Derneği "Gönül Titreten Nameler" isimli programla, Altındağ Belediyesi THM koro şefi İlkim Eylül İlk ise "Eskimeyen Türküler" isimli programla kulakların pasını silecek. "Şiir Otağı" programıyla Ömer Faruk Arlı, "Başkentte Dem Vakti Şiirleri" programıyla Başkent Edebiyat Eğitim Kültür ve Sanat Derneği, "Şah-ı Şiirler" programıyla Mustafa Çelebi Çetinkaya ve "Kabakçı Konağı Şiir Dinletileri" programıyla M. Nuri Parmaksız ise Şubat ayında şiirseverlere şiir dolu bir akşam yaşatacak.



Öne çıkan konu başlıkları

"Yaşadığımız dünyada Müslüman'ın kimliği, Osmanlı hukuku, İslam tarihinde mezhepçilik, Günümüzün meseleleri ve Ömer Seyfettin, Manas Destanı, Mehmet Akif Ersoy ve Taceddin Dergahı" gibi konu başlıkları ise Şubat ayının öne çıkan diğer programları arasında yer alıyor. Her yaştan katılımcıya kapılarını açan Hamamönü Söyleşileri, her zaman olduğu gibi bu ay da sanat, tarih, edebiyat, siyaset ve şiir konuşmayı seven katılımcıları bekliyor.

