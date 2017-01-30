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Yaşlılar için İkinci Bahar Yaşlı Merkezi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi yaşlıların günlük bakım ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Emek Mahallesi'nde bulunan Zümrüt Park içine İkinci Bahar Yaşlı Merkezi inşa etti.

Odunpazarı Belediyesi insan odaklı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaları devam İkinci Bahar Yaşlı Merkezi ile ilgili açıklama yapan yetkiler, "İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'nde çalışmalarda sona gelindi. Çalışmalar bittiğinde İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'nin açılış tarihi ile ilgili açıklama yapılacak" dedi. Yapılan açıklamaya göre; toplam 203,4 metrekare alana sahip olan binanın 55 metrekaresinde de terası bulunuyor. Bina içinde çok amaçlı salon, faaliyet salonu, kuaför salonu, sağlık birimi, mescit, yemek salonu, mutfak, güvenlik ve idari birimler bulunuyor. İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'nde ayrıca 60 yaş ve üzeri bireylerin günlerini doğal hayat içerisinde geçirebilecekleri bahçe oturma grupları, kamelyalarla düzenlenen bir de park bulunuyor.

İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'nde 60 yaş ve üzeri bireylerin fiziksel ve ruhsal durumlarına bağlı olarak; beceri ve el sanatları çalışmaları, sağlıklı yaşam- beslenme desteği, bireylerin hayatına anlam katabilecek programlar, kütüphane, kuaför hizmetleri, aile bireyleri ile daha iyi ilişkiler kurabilmesi için gerekli destek ile sosyal faaliyetler üzerine çalışmalar yapılacak. Odunpazarı Belediyesi, İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'nde 60 yaş ve üzeri bireylerin gün boyu ihtiyaçlarını giderecek ve temin edecek.

İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'ne başvurmak isteyen vatandaşların; Odunpazarı Belediyesi Halk Masası, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'nden üye kayıt formlarını temin edebilecekleri belirtildi.

(İHA-MET-)



30.01.2017 16:40:19 TSI

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