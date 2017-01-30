YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Uysal'dan öğrencilere 5 gün ücretsiz sinema

Başkan Uysal'dan öğrencilere 5 gün ücretsiz sinema



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin sömestr tatilinde öğrencilere karne hediyesi olan ve 5 gün sürecek 12 D ücretsiz sinema gösterimi başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 'Başkan amcalarından çocuklara sömestr tatili hediyesi' adıyla düzenlediği 12D ücretsiz sinema etkinliği, Atatürk Anıtı önünde başladı.

Anıt önünde bulunan mobil araçta izlenen 12D sinema etkinliğine sömestri tatilinde olan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'da sinema gösteriminin yapıldığı alana gelerek öğrencilerle bir süre sohbet etti, filmi izleyen öğrencilere "Alemdar kahramanları "adlı boyama kitabı hediye etti.

12 D ücretsiz sinema gösterimi yarın ( 31 Ocak 2017 Salı) günü de anıt önünde devam edecek.

Anıt önündeki etkinliğin ardından mobil araç, 01-03 Şubat tarihlerinde saat 09: 00 -17: 00 arasında mahalle merkezlerinde öğrencilerle buluşacak.

(VK-İÇ)



30.01.2017 16:41:46 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER