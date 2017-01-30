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Büyükşehir Belediyesi karasinek ve sivrisineklere karşı kışlak ilaçlama çalışması yapıyor



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi kış aylarında kent merkezinde özellikle bina bodrumları, logarlar ve fosseptik çukurlarında üreyen karasinek ve sivrisineklere karşı kışlak ilaçlama çalışması yapıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü kışlak çalışmasını Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerine bağlı 186 mahallede 40 personel ve 5 araçla yürütürken, ekipler haşerelerin üreme alanlarının başında gelen bodrumlar, otoparklar, kapalı kanallar ve logarlarla mücadelede uygun ekipmanlar olan sıcak sisleme, motorlu sırt atomizeri ve sırt pulvarizatörü kullanıyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Alican Bozkurt, halk sağlığını korumaya yönelik vektör kontrol çalışmalarının en önemli ayaklarından biri olan kışlak mücadelesini titizlikle yürütmeye çalıştıklarını belirterek, "Kışın sivrisinekler, kara sinekler ve tatarcıkların barındıkları ve üredikleri alanlar olan bodrumlarda, ahırlarda, fosseptik çukurlarında, logarlarda, ve yağmur suyu birikintilerinde çok etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi yürütürken aynı zamanda haşere üreme kaynaklarını kayıt alına alıyoruz. Haşere üreme (JİT) alanlarının belirlenmesinin ilkbaharda yapacağımız larva mücadelesi için çok önemli bir aşama olacağını biliyoruz" diye konuştu.

Kışlak mücadelesini Türkiye de çok az belediyenin yaptığını belirten Bozkurt, vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, "İl sınırları içinde yaklaşık 10 bin üreme kaynağı mevcut. Bunlarla mücadelede özellikle vatandaşlarımız da, bodrumlarında su birikintisi varsa bunları gidermeleri, süs havuzlarındaki suları sık sık değiştirmeleri ve su saatleri ile su borularının su sızdırmamasına dikkat etmeleri gibi çalışmalarla haşere üremesinin önüne geçebilirler. Bunun yanında özellikle hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşların hayvan gübrelerini biriktirmemelerini, yığın halinde bulundurmamalarını, sermelerini veya yığın halindeki gübrelerin üzerini bir branda ile kapatmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

(BT-OE-Y)



30.01.2017 16:42:21 TSI

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