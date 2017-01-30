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Ekinci "evet" için destek istedi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, haftanın belirli günlerinde sürdürdüğü esnaf ziyaretlerini çarşı bölgesi esnafıyla sürdürerek, 'Evet' kampanyasına destek istedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, rutin esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Vatandaş ve esnafla sık sık iç içe olup taleplerini birinci ağızdan dinleyen Ekinci, esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Referandum öncesi bir anlamda 'Evet' kampanyasının startını da veren Ekinci'ye vatandaş ve esnafta yoğun ilgi gösterdi. Beraberindeki meclis üyeleri ve birim müdürleriyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren Geleneksel Kunduracılar Pazarı, Attar Pazarı, Haşimiye bölgesi, Dabakhane Camii bölgesi, Tütüncüler Pazarı, Manifaturacılar ile Neçekçi Hanı ziyaret eden Ekinci, bir yandan vatandaşla fikir alışverişinde bulunup taleplerini dinlerken diğer yandan vatandaş ve esnafa referandumda evet demeleri çağrısında bulundu. Ekinci'nin çağrısına büyük bir teveccüh gösteren vatandaşlar, Şanlıurfa'nın yine rekor kıracağı vurgusunda bulundu.

Yapılan esnaf ve vatandaş ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Bu sabah esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımızın gündeminde malum referandum süreci var. Şunu da gördük ki esnafımız daha önceden kararını vermiş durumda. Bu insanlar bu referandumda Türkiye'de ilk sırayı alacaklarını kendileri ifade ediyorlar. Buda bizleri mutlu ediyor. Özellikle neden evet diye sorduğumuzda istikrar, gelecek, huzur adına bu ülkemize kastedenlerin düşmesi adına evet diyeceklerini ifade ediyorlar. Buda bizleri tabi ki mutlu ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte bu tarz gezilerimiz devam edecek. Bu gezilerimizde inşallah devam edeceğiz hem vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemiş olacağız hem de kendilerinin bizlere ilettiği talepleri birinci ağızdan dinleyip bunların çözümü konusunda çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.

(BB-OE-Y)



30.01.2017 16:44:26 TSI

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