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İl Müdürlerinden Rektör Karacoşkun'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Aşçı, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ali Rıza Özcan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Aldemir, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a tebrik ziyaretinde bulundular.

Ziyarette İl Kültür Müdürü Abdullah Aldemir, Rektör Mustafa Doğan Karacoşkun'a Suriyeli sanatçı Muhammed Edip tarafından yapılan "Kilis Konağı" konulu yağlı boya tablosu hediye etti.

(MAD-OE-Y)



30.01.2017 16:45:45 TSI

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