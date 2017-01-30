30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İl Müdürlerinden Rektör Karacoşkun'a ziyaret

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:41
İl Müdürlerinden Rektör Karacoşkun'a ziyaret
İl Müdürlerinden Rektör Karacoşkun'a ziyaret

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Aşçı, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ali Rıza Özcan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Aldemir, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a tebrik ziyaretinde bulundular.
Ziyarette İl Kültür Müdürü Abdullah Aldemir, Rektör Mustafa Doğan Karacoşkun'a Suriyeli sanatçı Muhammed Edip tarafından yapılan "Kilis Konağı" konulu yağlı boya tablosu hediye etti.
(MAD-OE-Y)

30.01.2017 16:45:45 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Avcı, okulları gezdi
YEREL

KAYMAKAM AVCI, OKULLARI GEZDİ
Hurdacı sayısında artış var
YEREL

HURDACI SAYISINDA ARTIŞ VAR
Buz pistine dönen yollar ile kaldırımlar tuzlanıyor
YEREL

BUZ PİSTİNE DÖNEN YOLLAR İLE KALDIRIMLAR TUZLANIYOR
Donmak üzere olan yaşlı adam son anda kurtarıldı
YEREL

DONMAK ÜZERE OLAN YAŞLI ADAM SON ANDA KURTARILDI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI

ZMO Başkanı Özdemir, Ziraat Mühendisleriyle Bir Araya Geldi
YEREL

ZMO BAŞKANI ÖZDEMİR, ZİRAAT MÜHENDİSLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI

Kilis Belediyesinden doğa hayvanlarına gıda takviyesi
YEREL

KİLİS BELEDİYESİNDEN DOĞA HAYVANLARINA GIDA TAKVİYESİ