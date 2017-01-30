TBMM Başkan vekili Ahmet Aydın'dan İşkur'a ziyaret
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve beraberindeki heyet İşkur Adıyaman İl Müdürlüğünü ziyaret etti.
TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İşkur Adıyaman İl Müdürü Emin Yücekaya'yı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Vekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, İşkur Müdürü Yücekaya'dan, kurumun çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.
(CK-OE-Y)
30.01.2017 16:46:50 TSI
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