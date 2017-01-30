YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TBMM Başkan vekili Ahmet Aydın'dan İşkur'a ziyaret

TBMM Başkan vekili Ahmet Aydın'dan İşkur'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve beraberindeki heyet İşkur Adıyaman İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İşkur Adıyaman İl Müdürü Emin Yücekaya'yı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Vekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, İşkur Müdürü Yücekaya'dan, kurumun çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

(CK-OE-Y)



30.01.2017 16:46:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER