İlkadım'da karla mücadele

SAMSUN (İHA) - Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan yollar, İlkadım Belediyesi ekipleri tarafından açılıyor.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin genelinde kapanan yolları açabilmek için gece-gündüz demeden mesai yapıyor. Ekipler şiddetli yağışın esir aldığı mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Vatandaşların günlük yaşantısının engellenmemesi noktasında ise Temizlik İşleri personellerince kardan kapanan kaldırımları açma işlemleri hummalı bir şekilde devam ediyor.

Meteorolojik verilerin her an değerlendirilerek 3 greyder, 4 kepçe, 6 cays, 1 yükleyici, 2 tuzlama aracı, 1 kar küreme aracı ve 40 kişilik ekiple çetin kış şartlarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Karaduman, dün akşamdan itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışıyla beraber hemen tedbirleri alarak yol tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladıklarını ve ekiplerin tüm mahallelerde ulaşıma kapanan yolları açmak için ara vermeden çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Tok: "Hizmette aksama yok"

Kar yağışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle açılan yolların tekrar ulaşıma kapandığını ifade ederken, "Buna karşın çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. 24 saat esasına dayalı olarak iş başındayız. Kar mücadelesi çalışmalarında her zaman ana yollar önceliğimizdir. Ana yollardaki çalışmaların tamamlanmasıyla tali yollara el atıyoruz. Bunun yanında mahsur kalma, cenaze ve hastalara müdahalelere her zaman öncelik veriyoruz. Bu durumda olan vatandaşlarımızın 112'ye ya da bizlere ulaşması durumunda gerekli olan tüm çalışmaları ivedilikle yerine getiriyoruz. Kasım ayından beri sürdürdüğümüz kar mücadelesi çalışmalarında halkımıza en güzel hizmeti sunduk. Bu gece ve yarında aralıksız olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

30.01.2017 16:47:02 TSI

