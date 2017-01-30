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Eskil'de 15 Temmuz demokrasi şehitlerini anma programı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde ilçe belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için özel bir program düzenledi. Büyük katılımla gerçekleşen programda vatandaşlar kanlı darbe gecesi yaşananları hüzünle yeniden hatırladı.

Eskil Belediye çok amaçlı salonda gerçekleşen, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı" kapsamında vatan savunması için özellikle 15 Temmuz gecesi canlarıyla, kanlarıyla mücadele eden, gözlerini kırpmadan şehadete eren vatan kahramanları anıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay, yaptığı konuşmada, "Kahramanlığın ve yiğitliğin yeryüzündeki temsili büyük Türk Milleti, tarih boyunca hüküm sürdüğü coğrafyalara iyilik ve barış götürmüş ancak içeriden ve dışarıdan pek çok saldırıya maruz kalarak hainlik ve düşmanlıkla karşılaşmıştır. Bu düşmanlık duygularına en son 15 Temmuz Gecesi maruz kaldık ve dünya insanlık tarihinde hiç görülmemiş bir ihanetle karşılaştık. Aziz milletimizin dini duygularını sömürerek halkın yaptığı yardımlarla büyüyen hain bir yapı, halkı ve halkın meclisini vuracak kadar alçaklaşmış ve 40 yıllık sinsi bir planı hayata geçirerek emsali görülmemiş bir ihanetin mümessili olmuşlardır. Ancak hiç kimse aziz milletimizin kendi egemenliğini savunma noktasındaki azim ve kararlılığını hesap edemedi. Türk Milleti özgür seçimlerle oluşturan milli iradeye, kendisinin seçtiği Cumhurbaşkanı'na, egemenliği oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, hukuk devletine ve demokrasiye canı pahasına sahip çıktı. Türk Milleti, bu sıkıntılı süreci atlatmak için birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları ile birbirine sıkı sıkı kenetlendi. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu soğuk kış gecesinde bizleri onurlandıran protokolümüze ve Eskil halkına çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Devamında konuşan AK Parti İl Başkanı Abdülkadir Karatay, "Birliğimizi ve beraberliğimizi kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz, 15 Temmuz akşamı yapılan hain saldırısında Şehadete yürüyen Şehitlerimizi Rahmetle anıyoruz. Bu anlamlı geceyi düzenleyen Eskil Belediye Başkanı Niyazi Açay ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tiyatro gösterimi ile 15 Temmuz akşamı yaşananları canlandırıldı. Devamında sahne alan, Sanatçı Uğur Işılak, Anadolu, vatan ve memleket türküleri ile duygu dolu anlar yaşattı. Özgün müziğin önemli isimlerinden olan, besteleri ve yorumuyla birçok kesimin beğenisini kazanan sanatçı Uğur Işılak, seslendirdiği parçalarla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Vatandaşlar, Işılak'ın konserine yoğun ilgi gösterdi. Uğur Işılak, konserinde Anadolu, vatan ve memleket sevgisi kokan türküleriyle gönüllere dokundu.

Başkan Alçay, Uğur Işılak'a verdiği konserden dolayı teşekkür ederek, "Bu topraklardan yetişmiş olduğunuzu bize hissettirdiniz" diye konuştu.

(YC-AH-Y)



30.01.2017 16:48:52 TSI

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