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Bilgisayar alırken garantili ürünleri tercih edin



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Yaklaşık 16 yıldır Uşak'ta bilişim sektöründe hizmet veren Hüseyin Türkmen bilgisayar alacaklara önemli tavsiyelerde bulundu. İhtiyaçlara göre bir seçim yapılmasını tavsiye eden Türkmen, özellikle distribütör garantili ürünlerin tercih edilmesini istedi.

Bilgisayar alırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkından bilgiler veren Hüseyin Türkmen bilgisayarı alacak kişinin bilgisayarı nerede kullanacağının tercihlerini belirleyeceğini vurguladı. Türkmen; " Biz 2000 senesinde Uşak'ta faaliyet göstermeye başladık ve o günden buyana bilgisayar sektörünün içerisindeyiz, satış ve servis alanında hizmet veriyoruz. Yaklaşık 5 yıldır da bu yerdeyiz. Bilgisayar sektöründe giriş seviyesi, orta seviye ve üste seviyede ürünler var. İnternete girmek , müzik dinlemek, film izlemek için bilgisayar alacak olan kişiler giriş seviyesi ürünleri tercih edebilirler. Bu ürünlerin fiyatları daha uygun. Biraz daha hız isteyen kişiler özellik olarak i3 tabanlı bilgisayarları tercih edebilirler, Mühendis arkadaşların, çizim yapacak arkadaşların i5, i7 tabanlı bilgisayarları tercih etmeleri daha performanslı ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlayacaktır.



Son zamanlarda dolarda meydana gelen dalgalanmanın ve buna bağlı olarak Türk Lirasına karşı değerlenmenin bilgisayar piyasasına negatif anlamda bir etkisi olduğunu söyleyen Türkmen;" Şu an ürünlerimizde dolar kurundaki farktan dolayı ortalama yüzde 30 gibi bir fiyat artışı oldu. Tabi müşterilerimiz bu ürünleri alırken daha çok zorlanmaya başladı, ama ihtiyacı varsa mecburen almak zorunda kalıyor." dedi.



Bilgisayar alacak olan vatandaşlara önerilerde bulunan Türkmen özellikle Distribütör garantili ürünlerin tercih edilmesini istedi. Türkmen; " Ürün güvenilen bir yerden alınmalı, bunun yanında teknik servis de önemli. Aldığı markanın teknik servisi var mı, yok mu bunu bilmesi lazım, satıcı firmadan teyidini alması lazım ona göre hareket etmeli. Bilgisayar alacak kişinin bilgisayarı ne amaçla kullanacak olduğunu iyi tespit etmesi lazım. Bunu satıcıya bildirirse zaten satıcı gerekli yönlendirmeyi yapacaktır." şeklinde konuştu.



İkinci el bilgisayar alırken en çok dikkat edilecek hususun satıcının güvenilirliği olduğuna dikkat çeken Türkmen konuyla ilgili olarak şunları söyledi; " İkinci ellerde de yeni çıkan kanuna göre garanti vermek zorunda artık satıcı firmalar. Şu an yasa yürürlüğe girdi veya girmek üzere. Buna göre altı ay veya bir sene diye biliyorum aldığınız ürün garanti kapsamında olacak."

(BK-MB-Y)



30.01.2017 16:51:46 TSI

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