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Kocaali Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmalar devam ediyor



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Kocaali ilçesine hizmet sunacak olan Kocaali Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sakarya'nın birçok bölgesinde inşa ettiğimiz atıksu arıtma tesisleri ile şehrimizin atıksularını yüksek teknoloji ile arıtıyoruz. Kuzey bölgemize yeni bir tesis daha kazandırıyoruz. 50 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz Kocaali Atıksu Arıtma Tesisi ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla hızla yükseliyor" diye konuştu.

Devam eden projelerin 650 milyon lirayı bulduğunu belirten Keleş, "Hayata geçirdiğimiz altyapı, içmesuyu ve atıksu projeleri ile Sakarya'yı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirebilmek için çalışıyoruz. Kocaali'de önemli bir proje devam ediyor. Bölgeye 50 milyon liralık bir yatırım daha yaparak Kocaali ilçemizin tüm atıksularını yüksek teknoloji ile arıtacak bir tesis inşa ediyoruz. Atıksu havuzlarının inşası sürüyor. Hızlı bir şekilde Kocaali Atıksu Arıtma Tesisimizi tamamlayarak ilçemizin atıksu sorununu ortadan kaldıracağız. Tüm gayretimiz şehrimizi sağlam altyapı ile buluşturarak doğal güzellikleri korumak. Atıksu arıtma tesisimiz bölgede inşa ettiğimiz entegre atıksu altyapısının bir parçası olacak. Proje kapsamında Kocaali'ye 121 kilometrelik kanalizasyon hattı inşa ettik. Söz konusu hatta çalışmalarımız tamamlandı. Hat üzerindeki 6 adet terfi merkezinin mekanik aksamın montajları ise son aşamaya geldi. Hem Kocaali Atıksu Arıtma Tesisimiz hem de 121 kilometrelik kanalizasyon hattımız tamamlandığında birbiri ile entegre olacak. İlçemizin atıksuları toplanarak inşa ettiğimiz modern tesiste yüksek teknoloji ile arıtılacak. Projemizin tamamlanmasıyla bir ilçemizin daha atıksu sorununu ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

(RŞ-İÇ)



30.01.2017 16:54:13 TSI

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