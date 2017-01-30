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Uşaklı emekli öğretmen 'Yemek çöpe gitmesin' çağrısı



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşaklı emekli öğretmen Uğur Öngel Uşak'ta ekmeklerin ve yemeklerin çöpe atıldığını iddia etti. Bu konudaki İsrafa dikkat çeken Öngel okulların bile yeterli duyarlılığa sahip olmadığını yemek artıklarını kendisine vermek yerine çöpe attıklarını ileri sürdü.

Evinin karşı bahçesinde halen sokak köpeği ve yavrularını besleyen Öngel kendisine yardım edilmemesinden şikayetçi. Daha önce okullardan yemek artıkları aldığını ve bunu hayvanlara verdiğini ancak şimdi bu artıklarını alamadığını iddia eden Öngel; "Burada daha önce de haber yapmıştınız 5 tane köpek yavrusuna ve annesine bakıyorum, bunlar için okullara yemek artığınızı çöpe dökmeyin bana verin diyordum ve alıyordum şimdi her nedense artık bana bu artıkları vermiyorlar. Bunun üzerine pideci dükkanlarını dolaştım lokantalara gittim artıklarını istedim bazılarını iyi karşılıyor bazıları da sanki evime götürecekmişim gibi davranıyor bu çok gücüme gidiyor. Buradaki özel bir hastanenin yetkilisiyle görüştüm o da birini aradı aradığı kişi yemeklerin bir gün sonra ekşidiğini bunun için çöpe attıkların söyledi, atmayın bana verin dedim kusura bakmayın veremeyiz dediler. Ben çaresiz kaldım son çarem sizin aracılığınız ile sesimi duyurabilmek." dedi.



İnsanları anlayamadığını vurgulayan Öngel; Beni dilenci zannediyorlar, birçoğu ters tepki veriyor. Benim tek isteğim ekmekler, yemekler çöpe gitmesin israf olmasın. Buralarda çöpe gidenler toplansa fakirlere de yeter bütün sokak hayvanlarına da yeter. Nasıl Peygamberimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir diyorsa bence de bir dilim ekmeği bile bile çöpe atan insan değildir. Çöpler en küçük ekmek kırığı bile atılması beni rahatsız ediyor. Bir kedi yavrusu gördüm araba ezmiş diğer bir kedi de onu etini yiyordu bu beni çok etkiledi, düşünün açlıktan, açlıktan ayakkabı kemiren hayvanlar gördüm. Sadece okullardan atılan artık yemekler barınaktaki sokaktaki bütün hayvanlara yeter de artarda, yeter ki değerlendirilsin. Benim isteğim arzum yemekler ekmekler çöplere atılması hayvanlarımız aç kalmasın. Bu hayvanlar aç iken çöplere ekmek atılması benim çok ağırıma gidiyor. Biliyorsunuz bu yavrular 8 taneydi 3 ilk gün öldü çünkü açıktaydılar ben onları görmesen hepsi ölecekti, ama şimdi yavrular şimdi yemek yemeye başladılar." dedi.

Uşak Belediyesine konuyla ilgili olarak dilekçe verdiğini söyleyen Öngel; " Bu köpekler karda soğuk ta yatıyorlardı onlar üşümesin diye buraya kendi imkanlarımla bir yuva yaptım iki baba orada yatıyor yavrular da burada. Sizin haberinizden sonra çok teşekkür ediyorum avukat bir hanım tahtadan bir yuva yaptı ve gönderdi, yavrular şu an onun içinde. Uşak Belediyesine bir dilekçe ile başvurdum, bu artık yemeklerin çöpe gitmemesi ve buradaki hayvanların barınağa alınması için. Komşularımız bana tepki gösteriyorlar, bu hayvanları beslediğim için bana kızıyorlar, onlara saldırıyorlarmış. Bu devirde iyi olmak iyilik yapmak inanın çok zor, bir sürü engel çıkıyor karşınıza, belediyeden ricam artık bu yavrular kendi başına beslenebiliyor, bunların barınağa alınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

(BK-MB-Y)



30.01.2017 16:55:02 TSI

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