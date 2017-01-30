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Müdürden kaymakama brifing



(Fotoğraflı)



TOKAT (İHA) - Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, göreve yeni başlayan İlçe Kaymakamı Bülent Karacan'a brifing verdi.

Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan, Kaymakam Bülent Karacan'a ilçedeki eğitim kurumlarıyla ilgili öğrenci, öğretmen, derslik, okul ve derslik başına düşen öğrenci sayıları, Fatih Projesi, liselere ve yüksek öğretime yerleşme durumu, Rehberlik Araştırma Merkezi öğrenci bilgileri, özel eğitim sınıfları, pansiyonlu okullar, taşımalı eğitim ve yapımı devam eden eğitim kurumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin yanı sıra okul ve kurum müdürleri de katıldı.

(ŞK-SLH-Y)



30.01.2017 16:55:29 TSI

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