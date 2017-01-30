30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Müdürden kaymakama brifing

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:50
Müdürden kaymakama brifing
Müdürden kaymakama brifing

(Fotoğraflı)

TOKAT (İHA) - Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, göreve yeni başlayan İlçe Kaymakamı Bülent Karacan'a brifing verdi.
Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan, Kaymakam Bülent Karacan'a ilçedeki eğitim kurumlarıyla ilgili öğrenci, öğretmen, derslik, okul ve derslik başına düşen öğrenci sayıları, Fatih Projesi, liselere ve yüksek öğretime yerleşme durumu, Rehberlik Araştırma Merkezi öğrenci bilgileri, özel eğitim sınıfları, pansiyonlu okullar, taşımalı eğitim ve yapımı devam eden eğitim kurumlarıyla ilgili bilgi verdi.
Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin yanı sıra okul ve kurum müdürleri de katıldı.
(ŞK-SLH-Y)

30.01.2017 16:55:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Reşadiye'de doğalgaz projesi
YEREL

REŞADİYE'DE DOĞALGAZ PROJESİ
FETÖ'nün &quot;Türkiye avukatlarının imamı&quot;nın davası
YEREL

FETÖ'NÜN "TÜRKİYE AVUKATLARININ İMAMI"NIN DAVASI
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Erbaa'da 'Zimem Defteri' uygulaması
YEREL

ERBAA'DA 'ZİMEM DEFTERİ' UYGULAMASI