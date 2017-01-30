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Hakkari'de hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı



HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de bir depoda hırsızlık yapan 4 kişi yapılan takip sonucu yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30 Ocak 2017 günü saat 03.00 sıralarında Golazurşan Caddesi'ndeki bir adreste bulunan yediemin deposunda hırsızlık olayının olduğu bilgisi üzerine ekiplerin olay yerine hareket etti belirtildi. Açıklamada, "Depoda yapılan kontrollerde 2 bin 500 paket kaçak sigara ve 40 kilo çay çalan 4 şüpheli, sıkı takip sonucu yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi" denildi.

(FT-MSA-Y)



30.01.2017 16:57:16 TSI

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