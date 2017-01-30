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Akhisarlı muhtarlar hizmetlerden memnun



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Akselendi, Beyoba, Pınarcık, Karayağcı, Boyalılar, Kapaklı, Işıkköy, Mecidiye, Kayalıoğlu, Doğuca, Sarıçalı, Akçeşme, Harmandalı, Moralılar ve Sarıçalı mahalle muhtarları bir araya gelerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Muhtarlarının davetine katılan Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, muhtarların talep ve isteklerini de dinleme fırsatı buldu. Muhtarların hizmetlerden memnun olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ensivri, "Muhtarlarımıza Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün selamlarını ilettik. Muhtarlarımızda hizmetler nedeniyle memnun olduklarını belirterek, teşekkürlerini sundular. Aynı zamanda mahallelerimizin eksiklikleriyle birlikte talep ve isteklerini de dinleme fırsatı bulduk. Büyükşehir Belediyesi'nin Akhisar'da hizmetlerinin devam edeceğini muhtarlarımıza ilettik" dedi.

(ÖND-Y)



30.01.2017 16:58:20 TSI

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