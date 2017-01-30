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Çolak: "Daha güçlü bir Türkiye'nin arifesindeyiz"



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BURSA (İHA) - AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Celil Çolak, "Allah'ın izniyle daha güçlü bir Türkiye'nin arifesindeyiz" dedi.

AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı'nın 43. genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplantısı Buzz Park'ta gerçekleştirildi. İl Başkanı Cemalettin Torun, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, geçmiş dönem milletvekilleri Ali Kul ve Mustafa Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda teşkilat mensubunun katıldığı toplantıda, yaklaşan referandum ve izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

Toplantının açılışında konuşan Nilüfer İlçe Başkanı Celil Çolak, "Türkiye, geride bıraktığı 15 yılda kimsenin beklemediği hamleleri, ekonomiden kültüre, sağlıktan siyasette kadar birçok alanda gerçekleştirebilen nadir ülkelerden biri oldu. Her alanda sıçrama yapan ülkemiz, bu yönüyle bazılarının tekerine de çomak soktu. Planları bozulan şer odakları, çeşitli yollar deneyerek Türk milletinin kutlu yürüyüşünü engellemeye çalıştılar. Yalnız şunu unuttular; Malazgirt'ten bu yana Türk milletinin karşısında hiçbir güç duramadı, Allah'ın izniyle bundan sonra da duramayacak" dedi.

15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi ve sonrasındaki sürecin hafızalardan silinmemesi gerektiğini dile getiren Celil Çolak, "Bu yaşadığımız, yalnızca bir darbe girişimi değil, ülkemize ve milletimize yapılan bir işgal girişimidir. Tarih boyunca ülkemiz üzerine oyun oynayanlar ve onların çocukları, halkımızın mücadelesiyle Çanakkale'de olduğu gibi yine hüsrana uğramışlardır. Şu kesinlikle unutulmamalıdır ki, bu şeytanlar her yolu denemeye devam edecekler ama Allah'ın izni ve milletimizin dik duruşu sayesinde hiçbir zaman muzaffer olamayacaklar" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin 15 yıl önce çıktığı kutlu yürüyüşte bugün oldukça önemli ve keskin bir virajda olduğunu söyleyen Celil Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1982 Anayasası'nın hızla gelişen yerel ve uluslararası konjonktür çerçevesinde toplumsal ve siyasal yapımıza dar geldiği hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Dolayısıyla yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi ülkemizin bekası ile ilgili elzem bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Gereken çalışmalar hükümetimiz tarafından yapıldı, artık söz milletin. Ben, Allah'ın izniyle bugün daha güçlü bir Türkiye'nin arifesinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu dönemde bizlere, ak kadrolara büyük sorumluluklar düşüyor. Biz, bu süreçte yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemini halkımıza çok iyi anlatmalıyız. Gerekirse kapı kapı dolaşıp, bu sistemin gerekliliğini vatandaşa aktaracak, sonunda da muzaffer olacağız".

(MŞ)



30.01.2017 16:59:23 TSI

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