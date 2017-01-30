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KASKİ'de kuyu binası yapım ihalesi



KAYSERİ (İHA) - KASKİ Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen iki ihale, Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

İhalelerin yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda yapıldığını açıklayan KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, "Bugün yapılacak söz konusu ihaleler; Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, İncesu ilçelerine kuyu binası yapım ihalesi ile Develi, Yahyalı, Pınarbaşı, Felâhiye, Tomarza, Yeşilhisar ilçelerine kuyu binası yapım işi ihalesi." dedi.

Batukan, ihale sonuçlarının komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirmeden sonra belirleneceğini belirterek, ihaleler ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Bugün gerçekleştirilen söz konusu ihalelerden; Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, İncesu ilçelerine kuyu binası yapım ihalesine 8 firma katıldı.. Bunlardan: Açılım Teknik 723.000,00 lira, Akdeniz Mimarlık 728.000,00 lira, Alternatif Plan Proje 747.800,00 lira, Ülker Taah. 761.000,00 lira, Ecesu Enerji 773.000,00 lira, Korkmazlar İnş. 775.000,00 lira, Gelişim İnş. 894.245,00 lira, Başaran İnş. 970.000,00 lira teklif verdi.

Develi, Yahyalı, Pınarbaşı, Felâhiye, Tomarza, Yeşilhisar ilçelerine kuyu binası yapım işi ihalesine 7 firma katıldı. Bu firmaların teklifleri ise şöyle: Hassa Yapı 248.340,00 lira, Alternatif Plan Proje 545.000,00 lira, Ülker Taah. 591.000,00 lira, Açılım Teknik 647.000,00 lira, Ecesu Enerji 684.000,00 lira, Korkmazlar İnş. 743.000,00 lira, Başaran İnş. 925.000,00 lira."

(SK)



30.01.2017 16:59:29 TSI

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