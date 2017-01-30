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Van'da kaçak sigara operasyonu



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 571 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 Ocak 2017 tarihinde Tuşba ilçesi Selimbey Mahallesi'nde bir depo içerisinde 305 bin paket, Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir depoda ise 266 bin paket olmak üzere toplam 571 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Olayla ilgisi olduğu tespit edilen İ.H., A.Ö., M.N.K. ve A.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen İ.H. ve A.E. isimli şahıslar cumhuriyet başsavcılığından serbest, A.Ö. ise adli kontrol kararı ile serbest, M.N.K. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanmış. A.R.C. isimli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

(MSA-Y)



30.01.2017 17:00:41 TSI

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