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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Kapan'dan Vali Toprak'a Ziyaret

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:57
Kapan'dan Vali Toprak'a Ziyaret
Kapan'dan Vali Toprak'a Ziyaret

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle 'Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu' için Malatya'ya gelen Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan beraberindeki Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Celal Koyuncu ve yönetim kurulu üyeleri ile Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Vali Toprak, Malatya'nın yetişmiş evlatlarının memleketlerine gelerek buradaki güzelliklere katkı vermesinin çok ayrı bir güzellik olduğunu söyledi. Toprak, "Basın da medyada gazetecilikte köşe yazarlığında önemli bir medarı iftihar olmuş sizin teşrifiniz ve katkı sağlamanız güzel oldu teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan da doğduğu topraklara gelmenin ayrı bir duygu olduğunu belirterek "Buradaki memnuniyet mutluluk çok fazla ayrıca böyle önemli hadiselerde hasbi-hal etmek değerlendirme yapmak karşılıklı hem yakın zamanda yaşananı hem geçmişe dönük gözetim yaparak tarihte neler olmuş nasıl etkilenmişiz ne kadar fatura ödemişiz. Çünkü malumunuz hep söylenir. Filozof Santayana var. 'Geçmişi hatırlamayan milletler onu sık sık tekrar etmek zorunda kalırlar' diye. Ayrıca Milli Şairimiz Mehmet Akif 'Tarihten ibret alınırsa hiç tekerrür eder mi' diyor. Bizim tarihten ders çıkarmamız lazım. O tecrübelerle yeni hatalar yapmadan ya da yeni hatalara mahal meydan vermeden daha iyiye doğru gitmeye çalışmamız lazım. Çünkü ileriye doğru milletimizin büyük hedefleri var. 2071'e kadar konulan vizyonlar var. 2071 bu topraklar için çok önemli dönüm noktası bunlara hazırlamak gerekir. Bu vesile ile bizi bunlara hazırlayan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti başkanım başta olmak üzere yönetim kuruluna sizlerin huzurunuzda bir daha teşekkür ediyorum. Malatya'nın böyle huzur içinde olmasına da ayrıca bahtiyarız. Özellikle sizin 15 Temmuz gecesi gösterdiğiniz dirayet özveri ve koordinasyon Malatyayı çok rahatlatmıştır. Bunu için ayrıca müteşekkirim" ifadelerini kullandı.
Malatya MGTC Başkanı Kemal Deniz 15 Temmuz hadisesinin gün geçtikçe daha iyi anlaşılacağını kaydetti. Deniz, "15 Temmuz hadisesini gün geçtikçe biz onun daha derinlerini fark ederek olayın vahametini ve büyüklüğünü yeniden görüyoruz. Millet olarak bu tür hadiselerin konuşulması ve hatırlanması kanaatindeyim" şeklinde konuştu.
(YA-OE-Y)

30.01.2017 17:02:14 TSI
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