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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Yeni Hamle Eğitim Kurumlarının 'Ders Çalışma Kampı' başladı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:58
Yeni Hamle Eğitim Kurumlarının 'Ders Çalışma Kampı' başladı
Yeni Hamle Eğitim Kurumlarının 'Ders Çalışma Kampı' başladı
- Öğrenciler günde 7,5 saat ders çalışıyor

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Yeni Hamle Eğitim Kurumlarının 11. ve 12. sınıf öğrencilere yönelik düzenlediği 'Ders çalışma kampı' başladı.
2016-2017 yılı birinci döneminin 20 Ocak itibariyle sona ermesinin ardından öğrencilerin okulda aldıkları eğitimi pekiştirmek ve öğrencileri sınavlara hazırlamak adına Yeni Hamle Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen 'Ders çalışma kampı' başladı.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kamp sabah saat 09:00'da başlarken akşam saat 16.20'ye kadar devam ediyor. Kampta günlük 7,5 saatlik bir çalışmanın ardından çözemedikleri sorularını öğretmenlerine çözdürme fırsatı da bulan öğrenciler saat 17.00'da çalışmasını sonlandırıyor.
Kampa katılan öğrenciler kampın çok verimli geçtiğini ifade ederken, okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada kampın tatil boyunca devam edeceği belirtildi.
(BT-OE-Y)

30.01.2017 17:03:35 TSI
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