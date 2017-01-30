Kar yağışı tarihi kentti ayrı güzelliğe bürüdü
(Fotoğraflı)
Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de 2 gün etkisini sürdüren kar yağışı, 7 bin yıllık tarihi kenti ayrı bir güzelliğe bürüdü.
Mardin'de 2 gündür devam eden kar yağışı durdu. Tarihi kentteki kar yağışı, kartpostalları aratmayacak manzaralar da oluştu. Karın getirmiş olduğu güzelliği gören vatandaşlar, manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.
Öte yandan Mardin'in büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla mahalleye dönüşen yaklaşık 80 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Bu mahallere ulaşımın sağlanması için belediye ve karayolları ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.
Yetkiler, yolların açılması için kar temizleme ve tuzlama çalışmasının sürdüğünü belirtti.
(MSK-MP-Y)
30.01.2017 17:03:38 TSI
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