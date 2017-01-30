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TBMM Başkan Vekili Aydından Başkan Kutlu'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da çeşitli temaslarda bulunan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Çeşitli temas, görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'da bulunan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı İrfan Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ile il ve merkez ilçe yönetimiyle birlikte, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Misafirlerini kapıda karşılama Başkan Kutlu, ziyarette Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın ülkesine, milletine, bayrağına ve devletin bağlı insanların yaşadığı bir yer olduğunu ve kendilerinin de her daim buraya hizmet etmekten büyük keyif duyduklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

(CK-OE-Y)



30.01.2017 17:06:06 TSI

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