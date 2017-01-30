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Adapazarı Belediyesi personeline kentsel dönüşüm eğitimi



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi İmar Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol ve Emlak İstimlâk Müdürlüğü personeline hafta sonunda 1 günlük eğitim verildi.

Adapazarı Belediyesi Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Deverenli tarafından personele yönelik organize edilen seminerde, Planlı Alanlar TİP İmar Yönetmeliği, İmar Kanunu, Kentsel Dönüşüm ve karşılaşılan sıkıntılar ile çözüm yolları konulu eğitim verildi. Eğitim seminerine konuşmacı olarak katılan Ankara Altındağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Yardımcısı ve Türkiye Belediyeler Birliği Yapı Komisyonu Başkanı Abdurrahman Keleş, mevzuat takibi ve hâkimiyet, işini bilerek yapmak ve ortak hareket etmek konusuna dikkat çekerek, "Müteahhitler, Proje Müellifleri ve Yapı Denetim firmaları ile periyodik bilgilendirme toplantıları yapılarak iletişim sağlanmalıdır. Ülkemizde yapılaşma hızla artıyor. Binaların daha sağlam, estetik ve planlı yapılması için betonarme projelerin detaylı olarak ele alınması gerekiyor" dedi.

(RŞ-GY-Y)



30.01.2017 17:08:48 TSI

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