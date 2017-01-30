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Şehit yakınından Vali Azizoğlu'na teşekkür ziyareti

30 Ocak 2017 Pazartesi, 17:04
Şehit yakınından Vali Azizoğlu'na teşekkür ziyareti
Şehit yakınından Vali Azizoğlu'na teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Defterdarlığı'nda Memur olarak çalışan, Şehit Üsteğmen İsmail Aksu'nun kardeşi Tuğba Öğdük, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne ziraat mühendisi olarak geçişini sağlayan Vali Seyfettin Azizoğlu'nu ziyaret ederek teşekkür etti.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1991 yılında yapılan operasyon esnasında teröristler tarafından şehit edilen Üsteğmen İsmail Aksu'nun kız kardeşi Tuğba Öğdük beraberinde kocası Ali Öğdük ve çocuğu Emin Alper Öğdük, Vali Azizoğlu'nu makamın 'da ziyaret etti. Asıl mesleği ziraat mühendisliği olan Tuğba Öğdük, daha önce Erzurum Defterdarlığı'nda memur olarak çalıştığını belirterek, "Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne ziraat mühendisi olarak geçmek için dilekçe ile başvurmuştum. Sağ olsun Valimiz bizzat dilekçem ile ilgilenerek geçişimi sağladı. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Seyfettin Azizoğlu 'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Siz bize şehidimizin emanetisiniz, sizler için ne yapsak azdır" diye konuştu.
Ailenin kendisini daha öncede ziyaret ettiğini ve o ziyarette çocukları Emin Alper ile tanıştıklarını belirten Vali Azizoğlu, "Emin Alper'den daha önceki ziyaretinde karnesini aldığında da yanıma gelmesini ve bana karnesini göstermesini istemiştim. Sağ olsun o da beni kırmayarak bugün karnesi alarak ziyaretime geldi. Notlarına baktım çok güzel. Ne olmak istediğini sorduğumda da profesör olmak istediğini söyledi. İnşallah olur. Çünkü memleketimizin onun gibi akıllı ve çalışkan gençlere ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
Ziyaretin sonunda Vali Azizoğlu, Emin Alper'e karne hediyesi olarak çeşitli armağanlar verdi.
(ERZ-AT-Y)

30.01.2017 17:09:02 TSI
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