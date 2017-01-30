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AK Partili Berber'den CHP'ye eleştiri:

- "CHP ne zaman hayırlı bir işe evet dedi?"

- AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'yi ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Berber, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, anayasa değişikliği paketinin mecliste bekletildiği iddialarına da cevap verirken, CHP'yi de tavrından dolayı eleştirdi.

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber genel merkezleri tarafından 4 aday arasından il başkanı olarak atanan Berk Mersinli'yi ziyaret etti. Berber, "Yeni yönetimin ele alacağı kararlar eğer yerel yönetimi oluşturuyorsa yerel yönetimlerce, eğer Ankara içinse bunu çözelim istiyoruz. İktidar partisi olarak bunu büyük önem veriyoruz. Bunu çözemezseniz büyük tıkanıklar olur. Partide farklı kesimlerin sorunları konuşulamaz olur, ondan sonrada bunlar hem yerel yönetime hem de Ankara'ya intikal edilemez. Bu tıkanıklık zaman içerisinde partimize de zarar verir. Sonuçta parti zarar görür ama esasında zarar gören hemşerilerimiz olur. Bu sorunu yaşayan insanlar olur. Biz milletvekillerin, belediye başkanların bütün gayreti vatandaşların sorunlarını çözmede yardımcı olmaktır. Hizmet ettiğiniz sürece millet sizi başının üstünde taşır. Ama hizmet edemediğini gördüğü anda da artık 'Yeter, kenara çekilin' der. Bundan dolayı 15 yıldır bu anlayışla hizmet ettik." dedi.



"AK Parti muhalefet nedir bilmiyor"

AK Parti'nin muhalefet nedir bilmediğini kaydeden Berber, "Biraz ucundan iktidarı kaybetmenin ne olduğunu 7 Haziran'da yaşadık. O şoku hala atlatabilmiş değiliz. Onun için bu zor bir iştir. Hizmet eden kadronun hizmetin dışında kalması bu kadrolar için büyük bir sıkıntı olur. Bu ekibin güzel işlere imza atacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Recai Berber'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Berber'in Manisa ve Türkiye sevdalısı biri olduğunu söyledi. İyi bir ekip kurarak Manisa'yı kucakladıklarını kaydeden Berber, bu ekiple ilk olarak referandumda önemli işlere imza atacaklarını belirtti. Mersinli, referandumda Manisalıların evet noktasında büyük bir teveccühü göstereceğini ifade etti.



"CHP bugüne kadar hayırlı bir işe evet demedi"

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, nisan ayında yapılması planlanan yeni anayasa değişikliğiyle ilgili referandum hakkında da değerlendirmede bulundu. Berber, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, paketin mecliste bekletildiği iddialarına da cevap verdi.

Referandumda Manisa olarak Türkiye ortalamasını yakalayacaklarını ifade eden Berber, "İnşallah yüzde 55-60 evet oyu çıkıyorsa Manisa'da da bunu yakalayacağız. Önümüzdeki günlerde teşkilatımızla beraber görevlendirmeler yaptıktan sonra en geç 15 gün içinde sahaya çıkmış olacağız. Önümüzde 2 ay var. Bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Milletimize niçin anayasa değişikliğinin geldiğini, bunun neler getireceğimizi paylaşacağız" dedi.

CHP'li Özel'in açıklamalarına da cevap veren Berber, "Bizim millete sözümüz var. Bu değişiklik mutlaka referanduma gidecek. Milletin onayıyla yürürlüğe girecek. Onlar vatandaşın karşısına çıkıp ister evet derler, ister hayır derler onu bilemeyiz. Bu milletin büyük çoğunluğunun evet diyeceğini onlar da biliyor. Mecliste teknik çalışması yapılmadan hiçbir kanun cumhurbaşkanına gönderilmez. Düzenlendikten sonra cumhurbaşkanına gider. Cumhurbaşkanımızın da 15 günlük inceleme ve takdir süreci var. Cumhurbaşkanımızın yanında uzman danışmanları var. Onlarda bunu tekrar inceler. Eksiklik varsa mecliste yeniden görüştürür, belki de onaylar. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra referandum süreci başlıyor. Muhtemelen o süreç nisan ayının ilk haftasında olacak. O kendisi bu işleri bilir ama kamuoyunda bunu istismar etmek için geciktirildi falan diyor. Tamamen spekülasyon başka bir şey değil" diye konuştu.



"Bilimsel araştırmaya gerek yok, vatandaş sizi biliyor"

Özgür Özel'in polemiklerini sadece Türkiye'nin değil dünyada bilmeyenin kalmadığını vurgulayan Berber, bu polemiklerle hiçbir yere varılmadığını da kendilerinin de bildiğini söyledi. Berber, "Maalesef bugüne kadar şunu gördük. En hassas konularda bile millettin tabiri caizse en çok ilgilendiği, zarar gördüğü konularda bile bunlar hep istismar edildi. Soma'da o faciadan sonra sosyal hayatı düzenledik, insanların yardımını koştuk biz. Orada yeni iş sahaları olsun diye uğraştık. Maalesef onlar bunun tersini yaptı ve Soma'daki ilk seçimlerde de boyunun ölçüsünü aldılar. Şimdi bunu sosyolojik açıdan inceleyeceklermiş. Niye hala Soma'da birinci parti olamamışlar, hiç uğraşmanıza gerek yok. Orada santralin yapımını engellediğiniz zaman iş bekleyenlere sorsaydınız onlar zaten cevabını verirdi. O kadar çok bilimsel çalışmaya gerek yok. Somalı vatandaş sizin ne olduğunuzu, neyi engellemeye çalıştığınızı zaten biliyor." dedi.



"Vatandaş kimin 'Hayır' dediğine bakıyor sonra 'Evet' diyor"

CHP'nin bugüne kadar hayırlı bir işe evet demediğinin altını çizen Berber, "Türkiye'de olabilir bizimde eksiğimiz vardır. AK Parti olarak her şeyi dört dörtlük yaptık demiyoruz. Milletin gözünün içine baka baka bir takım hizmetleri, yapılan işyeri de inkar ederseniz tabiri caizse yalancı çoban durumuna düşersiniz. Vatandaş görüyor. 15 yılda Türkiye 3 kat büyümüş. Ondan sonra sen diyorsun 'bunlar olmadı.' Olmadı dersen senin doğru söylediklerinde onlarla beraber güme gider. Artık ona da kimse inanmıyor. Santral yapılacak karşı çık, şunu yap karşı çık. Anayasa değişecek yine karşı çıkıyorsun. Vatandaş artık evet demeye o kadar karar vermiş ki, 'Ben hayır diyenlere bakıyorum ondan sonra evet diyeceğim' diyor. Onların tavrına göre vatandaş tavrını belirliyor. Vatandaş 'Hayır diyenlere bakıyorum ondan evet diyorum' diyor. Vatandaş bu kadar kestirme yani." diye konuştu.

(SC-Y)



30.01.2017 17:10:04 TSI

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