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Kardak krizi Edirne'ye gelen Yunanistanlı ziyaretçileri etkilemedi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 17:06
Kardak krizi Edirne'ye gelen Yunanistanlı ziyaretçileri etkilemedi
Kardak krizi Edirne'ye gelen Yunanistanlı ziyaretçileri etkilemedi
- Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış:
- "Kardak krizi Edirne'ye gelen Yunanistanlı ziyaretçileri etkilemedi"
- "2017 ekonomik krizin zirve yaptığı dönem olacak"

(Fotoğraflı)

Ahmet Cafer
EDİRNE (İHA) - Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, Yunanistan'da yaşanan Kardak olayının Yunanistan'dan gelen ziyaretçileri etkilemediğini belirterek, 2017'nin ekonomik krizin zirve yaptığı yıl olacağına dikkat çekti.
Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak krizinin 21. yıl dönümünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Yunan botları tarafından engellendiği iddialarıyla yaşanan krizin Yunanistanlı ziyaretçileri etkilemediğini söyleyen Sanış, Bu sadece yukarıda hükümetler bazında sıkıntıdır. Bu konu halka tabana indiği zaman insanları çok korkutmadığını belirtti.

"Edirne'den ayağını kesmediler"
Sanış, "Yunanistan ve Bulgaristan'dan da hem alışveriş hem ziyaret için geliyorlar, kaldı ki onlarda burada gayrimenkul almaktalar. Bizim oradaki herhangi bir insanla sıkıntımız yok. Bu sadece yukarıda hükümetler bazında sıkıntıdır. Bu konu halka tabana indiği zaman insanları çok korkutmuyor. Türkiye'nin malum geçirdiği zamandan dolayı Yunanistan ve Bulgaristanlılar Edirne'den ayağını kesmediler. Çünkü burada ekonomik çıkarlar var hem onlar hem bizler için. Çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum. 25-30 senedir buraya gelen Yunanlılar var, artık onlar neredeyse yarı yarıya Türk oldu gibiler, çarşıda gördüğünüz gibi Yunanlı müşterilerimiz rahatlık ile gezmektedirler" diye konuştu.

"2017 ekonomik krizin zirve yaptığı dönem olacak"
Küçük esnafın ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten Sanış, "Bu ekonominin 1-2 senedir sesleri geliyordu, 2016'da ortaya çıktı ve 2017'de zirve yaptı. Özellikle küçük esnaf ve küçük çiftçi aşırı derece de etkilendi. 2017 zor bir süreç olacak çünkü Türkiye'nin gündeminde bir referandum var, nereden bakarsanız bakın referandum 2-3 ay ekonomiyi yine etkileyecek. Sürekli doların yükselmesi, girdilerin artması ve sezonluk çalışan iş yerlerinde fiyat alamıyoruz çünkü belli bir fiyat yok. Doların değişmesi yüzünden belli bir fiyat alamıyoruz her gün değişiyor. Girdiler sürekli artmaktadır. 2017 ekonomik krizin zirve yaptığı dönem olacak. Özellikle bizim gibi kendi işi ile uğraşan esnaflar ve tarım konusunda uğraşanların bayağı sıkıntılar var. Bankalar kredi vermekte sıkıntı yaratıyorlar ve kredilerini yenilemiyorlar. Zor bir süreç bizi bekliyor" dedi.
(AC-MEF-Y)

30.01.2017 17:10:05 TSI
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