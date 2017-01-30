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Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri Şehit Fethi Sekin'in mezarını ziyaret ettiler



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MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleri, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin'in Elazığ Baskil İlçesi Doğancık Köyündeki kabrini ziyaret ettiler.

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin'in Elazığ Baskil İlçesi Doğancık Köyündeki kabrini ziyaret eden Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleri, şehit polisin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiler.

Burada açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda ve hain saldırılarda şehitlik şerbeti içen asker, polis ve sivil vatandaşların vatan ve bayrak uğrunda canlarını feda eden kahramanlar olduğunu ifade etti.

Anadolu topraklarının şehit kanlarıyla sulandığını, al bayrağın renginin şehit kanı olduğunu sözlerine ekleyen Çobanoğlu, "Canları pahasına vatanının korunmasını ve al bayrağın göklerde dalgalanması sağlayan kahraman şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim bu aziz topraklarda özgür ve hür yaşamamız için göğüslerini siper eden eşsiz kahramanlardır. Birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize düşmanlık eden unsurlar unutmamalıdır ki bizde kahramanlar bitmedi ve bitmeyecektir. Hepimiz Ömer Halisdemir, hepimiz Fethi Sekin'iz, hepimiz vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruyacak birer neferiz" diye konuştu.

Çobanoğlu, "Kent Konseyi bünyemizde faaliyetlerine devam eden Gençlik Meclisimiz Yürütme Kurulu üyeleriyle İzmir'deki alçak terör saldırısında şehit düşen polis memurumuz Fethi Sekin'in Elazığ Baskil İlçesi Doğancık Köyündeki kabrini ziyaret ederek dualar ettiler. Vatanın ve milletin bekası, biz vatandaşların can güvenliği için canını hiçe sayan şehidimiz Fethi Sekin ve tüm şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil, yaralı kardeşlerimize acil şifalar dileriz" dedi.

Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tayfun Özcan ise, terör saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Gençlik Meclisimizin bu tip etkinlikleri düzenlemesine destek veren Kent Konseyi Genel Sekreterimiz Necati Çobanoğlu'na teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ziyarete Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tayfun Özcan, Yürütme Kurulu Üyeleri Eda Tulu, Gözdenur Karagöz, Muhammed Çobanoğlu, Ömer Bahadır Aytemur ve Gençlik Meclisi Üyeleri katıldı.

(BT-OE-Y)



30.01.2017 17:10:22 TSI

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