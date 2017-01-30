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MİDDER 1'inci Olağan Genel Kurulu yapıldı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER), 1. Olağan Genel Kurulu'nu dernek genel merkezinde delegelerin katılımıyla gerçekleştirdi.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Serhat Çağ, 15 Temmuz'un kirli emellerin ve hain amellerin uygulandığı bir gece olduğu belirterek, milletin dik duruşu ve sağduyusuyla bu hain terörist girişimin engellendiğini söyledi. Çağ, bu terör girişiminde 248 şehit ve 2 binin üzerinde de gazinin olduğunu ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti: "Çok ağır bir bedel ödetmek istediler, Türkiye'ye ve Türk milletine. Türk milleti olarak bununla ilgili bu terörist gurubun ne amaçla bunu gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bununla ilgili bu kalkışma son kozlarıydı, bunu gerçekleştireceklerinden eminlerdi, çünkü ağababaları, üst akılları bununla ilgili onlara direktifler verip güven veriyor, akıl veriyordu, PKK'ya, DEAŞ'A, PYD'ye verdiği gibi FETÖ'ye de bu ülkenin başına bela olan bu örgüte de o üst akıl bu aklı verdi. Hiç tereddüt etmediler çünkü kendilerinden eminlerdi ve gerçekleştirmek için de ellerinden geleni yaptılar. 15 Temmuz gecesi FETÖ'yü bu millet inlerine gömdü. 15 Temmuz'da da başaracaklarını sandılar. Onun öncesinde PKK'yı başımıza yıllardır musallat ettiler. Son zamanlarda artık alelade bir şekilde destek vermeye başladılar. Teröristin elindeki silah, bomba, roketin hangi ülkenin menşei olduğunu gördük. PKK'dan da bir sonuç alamadılar. Siyasi uzantılarına Doğu ve Güneydoğu'da ayaklanma çağrıları yapmalarını, hendekler kazmaları çağrısı yapmalarını istediler ama orda da başarılı olamadılar. O hendeklerin içine bu irade onları gömdü. PKK'yı kazdıkları hendeklere gömen bu millet 15 Temmuz gecesi de FETÖ'yü inlerine gömdü. En son çareleri 15 Temmuz'du ama yapamadılar, başaramadılar. Biz sadece 15 Temmuz kalkışmasına değil, tüm antidemokratik kalkışmalara karşıyız. Halkın iradesinin üstünde hiçbir şey yoktur. Halk bunu 15 Temmuz gecesi iradesine sahip çıkarak gösterdi. Biz de halkınemanetine sahip çıkacağız. En kısa sürede ülke genelinde teşkilatlanmalarımızı tamamlayıp refarandum ile birlikte çalışmalarımıza başlayacağız"

Yapılan açılış konuşmasının ardından tek liste ile gidilen genel kurul oylamasında kurucu başkan Serhat Çağ, yeniden genel başkanlığa seçildi.

(ÖND-Y)



30.01.2017 17:10:59 TSI

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